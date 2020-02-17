Aracınızın çekilmesini istemiyorsanız...

Park yasağı ihlâllerine karşı sürücüleri aydınlatmak amacıyla özel bir çalışma hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan çalışmada, araç çekilmesine neden olan 9 önemli noktaya dikkat çekildi.

Kurallarla ilgili hatırlatmalar içeren video klipte, sürücülerin park yerlerinde uyması gereken hususlar hatırlatıldı.

Videonun sonunda, söz konusu hususlara aykırı şekilde park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatıldı.

İŞTE 9 ÖNEMLİ NOKTA

Trafik akışını engelleyen park ihlallerinin özellikle vurgulandığı paylaşımda araçların çekilmesine neden olan sebepler şu şekilde sıralandı:

“Park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta:

1- Trafik akışını engelleyen 1. sıra park

2- Taşıt yoluna 1. sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek 2. sıra park

3- Engelli sürücüler için ayrılmış alanları işgal

4- Otobüs durakları ve yakınlarına park

5- Yangın musluğu yakını ve taşıt yolu kesimi

6- Yaya yolu, yaya ve okul geçitlerine park

7- Hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş-çıkışları

8- Alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya yakını

9- Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına park.

‘SAĞLIKLI İŞLEYEN TRAFİK ve ARACINIZ HEP SİZİNLE’

Söz konusu noktalara park eden araçların çekileceğini ve sürücülerine 132 TL ile 264 TL arası değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağını lütfen hatırlayın.

Trafikte gösterdiğiniz özen ve saygı için teşekkür ediyoruz. Unutmayın! Sağlıklı işleyen bir trafik ile aracınız hep sizinle...”