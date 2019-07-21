Çevreyolu’na yeni kavşak talebi

Akşemseddin Caddesi’nin, Çevreyolu Bulvarı’yla birleştiği noktada yapılması planlanan kavşağın bir an önce trafiğe açılması isteniyor.



OTOPARK’a konuşan Çorumlu sürücüler, Osmancık Caddesi üstgeçidi başta olmak üzere bölgedeki trafik tıkanıklığının ortadan kalkması için alternatif hatlar oluşturulması gerektiğini dile getirdiler.

Buharaevler ve Binevler kavşaklarındaki yoğunluğu da azaltması beklenen yeni kavşağın Çiftlik Caddesi ile Osmancık Yolu’na bağlanacağına işaret eden sürücüler, söz konusu projenin Çorum trafiğini rahatlatacak önemli bir adım olacağının altını çizdiler.



Akşemseddin Caddesi’nin devamı olarak düşünülen güzergahın bir bölümünde yol genişletme çalışmaları yapıldığını belirten sürücüler, eksik bölümlerin de vakit kaybedilmeden tamamlanmasını istediler.

Akşemseddin Caddesi’nin Osmancık Caddesi’ne paralel uzanan bir yola dönüşmesiyle birlikte bölgedeki trafik sorununun çözüleceğine işaret eden Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir de, “Vali, Milletvekilleri ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyor, söz konusu kavşak ve yolun acilen trafiğe açılmasını bekliyoruz” dedi.