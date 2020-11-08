Çevreyolu’nda tehlikeli yarış!

Çorum-Samsun Çevreyolu Bulvarı çevresinde ikamet eden vatandaşlar, gürültü kirliliğine neden olan hız tutkunlarından şikâyetçi.

OTOPARK köşemize konuşan vatandaşlar, Çevreyolu’nu yarış pistine çeviren motosiklet ve otomobil sürücülerinden dert yandılar.

‘BU ÇILGINLIĞA SON VERİN’

“Trafik kurallarını hiçe sayan hız tutkunlarının yol açtığı gürültü nedeniyle evlerimizde duramıyoruz” diyen vatandaşlar, söz konusu sürücülerden tehlikeli yarışa bir son vermelerini istediler.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden yarışcılar yüzünden trafikteki diğer araçların da tehlikeye düştüğünü anlatan vatandaşlar, Çevreyolu civarındaki işyeri sahiplerinin de aynı problemden muzdarip olduğuna işaret ettiler.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM İSTİYOR

Abartı egzos kullanan ve drift yapan sürücüler yüzünden Çevreyolu Bulvarı sakinlerinin huzurunun kaçtığını vurgulayan vatandaşlar, şehir geçişindeki trafik kontrollerinin arttırılmasını talep ettiler.

Yaşadıkları problemin çözümü için yetkililere seslenen vatandaşlar, “Gecelerimizi kabusa çeviren sorumsuz sürücülere karşı acilen harekete geçilmesini bekliyoruz” diye konuştular.