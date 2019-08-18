Emniyet kemeri ses getirdi

Kurban Bayramı öncesinde başlatılan ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası, Çorum’da meyvelerini verdi.

Bayram süresince ölümlü trafik kazasının yaşanmadığı Çorum’da, yaralamalı kazalarda da yüzde 45 düşüş gözlendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan kampanyanın, emniyet kemeri kullanımı hususunda duyarlılığı artırdığı gözlendi.

Bayram öncesi Çorum’a gelerek Osmancık’tan geçen D-100 karayolunda yapılan trafik denetimlerine katılan Bakan Süleyman Soylu da kampanya çalışmalarına destek vermişti.

Öte yandan Çorum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Şoförler ve Nakliyeciler Odası da gerçekleştirdikleri etkinliklerde sürücülere leblebi ikram ederek kampanyanın tanıtımına katkı sağladılar.

‘Hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ sloganıyla düzenlenen kampanyanın amacına ulaştığını belirten yetkililer, Çorumlu sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri kullanımında dikkat çeken bir artış olduğuna işaret ettiler.

Trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesini amaçlayan kampanyanın 31 Ağustos 2019 tarihine kadar süreceği hatırlatıldı.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, kampanya dahilinde çocuklara yönelik bir de ödüllü video yarışması düzenledi.

Yarışma kapsamında aileleriyle seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını "#kemerinsesgetirsin" diye etiketleyerek "TrafikEgm" Twitter adresine göndermeleri isteniyor.

Gönderilen videolardan en çok beğeni alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.trafik.gov.tr" internet adresinden ulaşabileceği belirtildi.