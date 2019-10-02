Güvenilir marka: Renault

RECEP MEBET

Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen '10. Tanıtım Günleri' devam ediyor.



Renault ve Dacia yetkili satıcısı Sima Otomotiv'in evsahipliğinde düzenlenen 'OTOPARK Tanıtım Günleri' dün Ankara Yolu 4. kilometrede hizmet veren Renault Plaza'da gerçekleşti.

Düzenlenen programa Sima Otomotiv Genel Müdürü Uğurcan Kılıç, Renault Satış Müdürü Alper Cengiz, Dacia Satış Müdürü İsmail Hakkı Çakar, Renault2 Satış Müdürü Abdulkadir Arıcı, Sima Oto Kiralama Müdürü Abdurrahman Can, Servis Müdürü Ahmet Reha Büyükcelep, Satış Danışmanları Murat Özben, Selçuk Bulut, Buket Buyruk Esen ve Melike Fındıkçı, Dacia Satış Danışmanı Zekiye Kaltaklı, İkinci El Satış Danışmanı Yakup Eryaşar ile Renault müşterileri katıldı

‘RENAULT 2019’A DAMGA VURDU’

Programda konuşan Sima Otomotiv Satış Müdürü Alper Cengiz, Renault’un otomotiv sektörünün en güvenilir markalarından biri olduğunu söyledi.

“En çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault, binek ve ticari modellerinde sunduğu donanım ve güvenlik ekipmanlarıyla dikkat çekiyor” diyen Alper Cengiz, devam eden kampanyalarla ilgili bilgiler verdi.

Renault’un gözde modelleriyle 2019’a da damgasını vurduğunu belirten Cengiz, “Yerli üretim modellerimizde, kamu bankalarınca uygulanan düşük faizli kredi seçeneklerini sunmaya başladık” dedi.

Tüm binek ve ticari modellerde geçerli olan hurda teşviği indirimlerinin sürdüğünü vurgulayan Cengiz, Renault Finans ve Maxxi Garantim paketlerinden de bahsetti. Cengiz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Renault’un Kadjar, Captur, Megane Sedan, Megane HB, Clio 4 HB, Yeni Symbol, Talisman, Koleos gibi binek modellerinin yanı sıra Yeni Kangoo, Yeni Trafic ve Yeni Master gibi ticari modellerini de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Renault Grup bünyesindeki Dacia’nın ise Sandero, Sandero Stepway, Duster, Dokker, Lodgy ve Logan MCV modellerini plazamızda satışa sunuyoruz. Dacia’nın tüm modellerinde fabrikasyon, orijinal LPG seçeneği de sunmaya başladık.

Renault ve Dacia’da, 12 aya varan vade seçenekleriyle sıfır faizli kredi imkanı içeren kampanyamız devam ediyor.

‘Renault2’ adlı geniş ikinci el bölümümüzde uzatılmış garanti imkanı da sağlıyoruz. Ayrıca oto kiralama ve sigorta birimlerimizle de müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Yeni modellerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 4. kilometrede hizmet veren Sima Otomotiv’e bekliyoruz.”

‘Clio, sınıfının lideri’

Sima Otomotiv Satış Müdürü Alper Cengiz, “Renault Clio IV HB modeli, satış rakamlarıyla B segmentinin lideri” dedi.

Fabrika montajlı LPG seçeneği de bulunan Clio IV HB’in 0.9 lt, 90 hp turbo motor versiyonuyla dikkatleri üzerine çektiğini anlatan Alper Cengiz, gözde modelin özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.

“Renault Clio, çağdaş ve sıra dışı tasarımı ile ön plana çıkıyor” diyen Cengiz, şöyle konuştu:

“Renault Clio’nun karşı konulamayan cazibesi sizi de etkisi altına alacak. Duygu dolu hatları, yeni ön tasarımı ve yepyeni ışık imzası ile her zamankinden daha etkileyici bir hale geliyor. Renault Clio ile artık her gününüz daha keyifli yaşanacak.



‘YENİLİKLERİ KEŞFEDİN’

Hayatınızı kolaylaştıran Renault Clio’nun teknolojik sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğunuzun keyfini sürün.

Yenilenen ön ve arka LED Pure Vision aydınlatma özelliği hemen göze çarpıyor. 17'' alüminyum jantlar ile Clio'nun eşsiz tasarımı daha da çekici hale geldi.

Renault Clio'nun baştan çıkarıcı iç tasarımıyla yolculukların keyfini çıkarın. Clio’nun zarif döşemeleri, deri kaplı direksiyon simidi ve kalitesini belli eden diğer detaylar dikkat çekiyor. Renault Clio'nun iç ortamına sizi yansıtan dokunuşlar getirebilirsiniz. Artık Clio'nuz daha da benzersiz.



‘CAZİBE ve SADELİK BİR ARADA’

1.5 dCi 90 bg dizel motoru, 3,3 lt. / 100 km ortalama yakıt tüketimi ve 85 g/ km CO2 değerlerine sahip. Bu özellikleriyle hem bireysel hem de ticari kullanıcılara çok ekonomik bir sürüş sağlıyor. Sürüş keyfinden bahsetmeye gerek bile yok: 220 Nm’lik cömert tork değeri düşük devirlerden itibaren elde edilebiliyor ve her koşulda sürüş konforu sağlıyor.

6 vitesli çift kavramalı otomatik EDC şanzıman, 1.2 Turbo EDC 120 bg ve 1.5 dCi EDC 90 bg ile birlikte sunuluyor. Vites yükseltmenin çok hızlı olmasının yanı sıra herhangi bir sürat kaybı yaşanmadan esnek vites geçişleri mümkün oluyor. Yakıt tüketimi ise düz şanzımanla kıyaslanabilecek düzeyde.



Stop & Start teknolojisiyle, Renault Clio’nuzun motoru otomatik olarak durur ve çalışmaya başlar. Böylelikle yakıt tüketiminizi ve CO2 salınımlarınızı düşürür.s

Otomobil yarışları dünyasından elde edilen deneyimler ve yenilikçi teknolojiler temelinde geliştirilen Renault motorlar pek çok avantaj sağlıyor. Düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri ile performans ve keyif bir araya geliyor. 1.2 TCe 120 bg ve 1.5 dCi 90 bg gibi farklı motor seçenekleri ile her koşulda sürüş konforu sağlıyor.

Renault Clio'nun tüm özelliklerini daha yakından keşfetmek, test edip detaylı bilgi almak isteyen herkesi plazamıza bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 10:27