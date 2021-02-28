İkinci elde fırsat zamanı

Koronavirüs salgını ve ekonomik değişkenler nedeniyle fiyatların zirveye ulaştığı ikinci el araç piyasasında dengelenme sürecinin başladığı belirtiliyor.

OTOPARK köşemize değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, ikinci eldeki yükseliş trendinin geride kaldığını kaydettiler.

Kamuoyuna yansıyan bazı raporlara göre ikinci el otomobil fiyatlarında kısmi bir gerileme yaşandığına işaret eden uzmanlar, 2021 yılı başından bu yana fiyatların yaklaşık yüzde 15 civarında düştüğünü dile getirdiler.

İkinci el piyasasını analiz eden uzmanlar, son üç yılda başgösteren dalgalanmanın sektördeki parametreleri derinden etkilediğini ifade ettiler.

‘İKİNCİ EL ALMANIN TAM ZAMANI’

2019’da yüzde 30, 2020’de yüzde 50’ye yakın artış gösteren ikinci el fiyatlarının döviz ve faiz kanadındaki son gelişmelerle birlikte daha sakin bir görünüm sergilediğini anlatan uzmanlar, “İkinci el araç almanın tam zamanı” tespitinde bulundular.

Otomobil sahibi olmak ya da yenilemek isteyenlerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri de, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci eldeki talep artışının yeniden gündeme geleceğinin altını çizdiler.

Bahar aylarıyla birlikte yaşanması beklenen talep artışının fiyatlarda yeniden hareketlenmeye neden olabileceğine de değinen otomotivciler, sektörün yeni gelişmelere gebe olduğunu sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 21:19