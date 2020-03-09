Kadın sürücü sayımız artıyor

Çorum’da kadın sürücü sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor.

Nüfusunun yüzde 40’ının ehliyet sahibi olduğu Çorum’da trafiğe çıkan her 5 sürücüden birinin kadın olduğu belirtiliyor.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle OTOPARK’a konuşan uzmanlar, 230 bine yakın sürücünün bulunduğu Çorum’da kadın sürücü sayısında sıradışı bir artış yaşandığını ifade ettiler.

Yurt çapında yapılan araştırmalara göre kadınların erkeklerden daha az trafik kazası yaptığının altını çizen uzmanlar, “Kadınlar erkeklerden daha dikkatli araç kullanıyor” tespitinde bulundular.

TRAFİKTE KADIN OLMAK

Trafikteki kadın ve erkek davranışlarını mercek altına alan uzmanlar, açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:

“Kamuoyundaki önyargıya rağmen kadınların kötü sürücü oldukları söylenemez. Zira, trafikteki davranış ve hareketleriyle kötü sürücü görüntüsü verseler de istatistikler bu durumun tam tersini söylüyor.

Yapılan araştırmalara göre kadınlar erkeklerden daha dikkatli araç kullanıyorlar. Trafikte bilinçli hareket ediyor ve tedbirli davranıyorlar. Bunun nedeni sürücülük yetenekleri konusunda şüpheci davranmaları.

Erkeklerin büyük bölümü ise kendilerini dünyanın en iyi sürücüsü olarak görüyorlar. Bu yüzden araç kullanırken dikkat dağınıklığı ile kadınlardan ayrılıyorlar. O nedenle erkekler kadınlara kıyasla daha fazla ölümlü ve ciddi yaralanmalı kazalara maruz kalıyorlar.

Kazaya karışan kadınlar hatanın kendilerinde olduğunu düşünürken erkekler ise asla hata yapmadıkları görüşünü savunarak suçu başkalarında arıyorlar.

Annelik hassasiyetiyle trafikte kendilerini başkalarına karşı sorumlu hisseden ve azami dikkat gösteren kadınlara karşın trafikte son derece sorumsuz davranışlar sergileyen erkeklere de rastlanıyor.

BAKIŞ AÇISI FARKI

Hız tutkusu yüzünden erkekler daha çok virajdan çıkma ve direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kaza yaparken kadınlar ise virajda kaldırıma çıkma ve geri park ederken çarpma gibi klasik kazalar yapıyorlar.

Öte yandan kadın sürücüler yolcu güvenliğini de dikkate alarak araçlarından ilkyardım setini eksik etmezken erkek sürücülerin ise yol koşulları doğrultusunda çekme halatı, zincir ve takoz gibi malzemeleri araçlarında bulundurdukları gözleniyor.

Her ne kadar erkeklerin trafikte daha çabuk öfkelendiği düşünülse de araştırmalar kadınların erkeklere oranla sürüş sırasında daha asabi olduklarını ortaya koyuyor. Kadınları en çok sinirlendiren hususun ise sürüş sırasında tavsiyede bulunulması ve korna ile ikaz edilmek olduğu belirtiliyor.

Araştırmala göre kadın sürücülerin erkek sürücülerden beklediği en önemli şey hoşgörü. Cinsiyet ayrımı ve önyargıların ortadan kaldırılması da öne çıkan beklentiler arasında.

Kadın şoförlerin trafikteki sayısının artmasıyla birlikte önyargıların azalmaya başlaması beklense de bu süreçte trafikteki herkesin alması gerektiği sorumluluklar olduğu gerçek. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymanın cinsiyeti olmaz. Trafikte kadınlar ve erkekler değil, iyi sürücüler ve kötü sürücüler vardır.”