Kavrulmamak için...

Kavurucu sıcakların olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, güneş altında bırakılan araçlarda oluşan problemlere dikkat çekerek araç sahiplerini uyarıyorlar.

Yaz mevsiminde, insan sağlığı ve taşıtları olumsuz etkileyen dış faktörlerin başında, güneşin zararlı etkileri geliyor şüphesiz.

Güneş ışınlarından kaynaklanan sorunlara karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili bilgiler veren uzmanlar, OTOPARK okurlarına şu önerilerde bulundular:

“Güneş altında uzun süre kalan otomobillerin karşılaştığı sorunların başında; koltuklarda sararma, direksiyon simidinin kademeli olarak erimesi, elektronik aksamda problemler, boyanın ömrünün kısalması, cam fitillerinin standart şekillerinin bozulması geliyor.

Özellikle doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan araçların deri kaplı ön konsolları araç içinde oluşan sıcak havanın ve güneşin etkisiyle gerilir, sertleşir, hatta konsol üstünde yer yer çatlamalar olur. Bu yüzden, güneş altında bırakılan araçlarda mutlaka ön ve arka camda gölgelik kullanılmalıdır.

Yumuşatıcı özellik taşıyan koruyucular kapı içlerine kauçuk fitillere aracın torpido üstü, ön panel ve konsoluna sürülerek çatlamalar önlenirken, parlak bir görünüm, hoş bir koku ve esneklik sağlayarak deri aksamın ömrü uzatılabilir.

ÖNCELİK GÖLGE YERE PARK OLMALI

Oto boyasını güneş ışınlarından korumak için gölgelik park yerleri seçilmeli, boyanın bu ışınlardan etkilenip zaman içinde matlaşıp solabileceği unutulmamalıdır. Plastik oto örtüleri içinde güneşe bırakılan araçlarda ise örtünün sıcak altında eriyip aracın yüzeyine yapıştığı da vakidir.

Güneş altında gidilen uzun yolculuklarda yol kenarlarında bulunan oto duşları her ne kadar aracın sac aksamının, tavan kubbesinin serinlemesine yardımcı olsa da ısınıp genleşen sac ve boyanın bu ani soğutmalarda çatlayabileceği unutulmamalıdır.

ARAÇ İÇİNDE BIRAKMAYIN!

Güneş altında araba kullanmak güneşin parlaklığı ve sıcağından dolayı vücut ve göz yorgunluğuna sebep olur. Şartnameye uygun şekildeki cam filmleri güneşin bu yakıcı sıcağını ve aynı zamanda parlaklığını engelleyerek size rahat ve güvenli bir sürüş ortamı sağlar. Ayrıca aracınızın kliması daha az çalışır ve bu durumda performansı artar.

Yaz aylarında, güneşli alanlara park edilen araçların içerisinde hasta, yaşlı ve bebekler ile evcil hayvanlar kesinlikle bırakılmamalıdır. Zira, ısınan ve havasız kalan araçlarda unutulanlar, ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar.

Öte yandan pandemi döneminde kullanımı yaygınlaşan kolonya ve dezenfektan gibi yanıcı kimyasalların bulunduğu şişeler, araç yangınlarına neden olabildiğinden kesinlikle güneşle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020, 21:17