Kışın yolda kalmamak için...

Çorum şehir merkezinde her ne kadar beklenen kar yağışı gerçekleşmese de çetin hava koşulları, motorlu taşıtlarda etkisini gösteriyor.

Mevsimsel etkilerle ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, kış mevsiminde yolda kalmak istemeyen sürücülere önemli hatırlatmalar yaptılar.

Kış sezonunda araç bakımının püf noktalarını anlatan uzmanlar, OTOPARK köşemize yaptıkları açıklamalarda şu tavsiyelerde bulundular:

“Bu sezonda hava koşulları, yaza göre otomobiller içinde daha fazla ilgi ve bakım gerektirir. Kışın aracınıza daha fazla özen gösterirseniz arabanız sizi yolda bırakmaz.

Kış aylarında alınması gereken önlemleri sıralamak gerekirse, arıza çıkarması muhtemel bazı noktalara dikkat çekmek gerekir.

Aracınız yeni dahi olsa tedbir alınmadığı müddetçe kış mevsimininin risklerinden etkilenme ihtimaliniz yüksektir. Zira yapılan araştırmalar, araçlardaki arızaların daha çok bu sezonda ortaya çıktığını gösteriyor.

Kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile zeminden kaynaklanan etkenler nedeniyle oluşan korozyon da servisler bakımından kışın yoğun geçmesine sebep oluyor.

Kış lastiği zaten bu dönemin vazgeçilmezlerinden ancak dikkat edilmesi gereken diğer hususları da akıldan çıkarmamak lazım.

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol edilmeli. Silecek kontrolü ve değişimi de unutulmaması gereken başlıklardan biri. Diğer taraftan, silecek suyu da kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmesi gerekir.

Far kullanımının yaza göre daha fazla olduğu kış aylarında sağlıklı sürüş için görüş mesafesi de ön plana çıkıyor. Bu yüzden kış mevsiminde far ayarları asla unutulmamalı.

Yol koşulları otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırır. Fren donanımı da bu koşullardan olumsuz etkilenir. Bu yüzden, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi lazım.

Kış mevsimi gelmeden hava ve polen filtrelerinin değişimi aracın nefes almasını rahatlatır. Öte yandan, donma ihtimaline karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve duruma göre yenilenmesi olası arızaların önüne geçmesini sağlar.

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelir. Kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan aküler de sizi yolda bırakabilir. O nedenle kış sezonunda akü testi yaptırmanın önemi büyüktür. Alınacak bu tedbirler, kışın güvenli yolculuk yapmak isteyenlere büyük fayda sağlayacaktır.”