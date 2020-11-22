Emniyet kemeri ikaz sesini kesmek amacıyla kullanılan susturucu aparat, olası kazalarda ölüme davetiye çıkarıyor.

Yapılan yasal düzenlemelere rağmen pek çok sürücü, ‘ölüm tokası’ olarak da isimlendirilen emniyet kemeri susturucularını kullanmaya devam ediyor.

Satışı ve kullanımı yasak olmasına rağmen söz konusu aparatı ısrarla kullanmaya devam edenlere seslenen uzmanlar, “Ölümle tokalaşmayın!” uyarısında bulunuyor.

Emniyet kemerinin doğru şekilde kullanımının önemine dikkat çeken uzmanlar, sürücülerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

Kemer takmak istemeyen bilinçsiz sürücülerin başvurduğu yöntemin yanlış olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Emniyet kemerinden rahatsız olduğunu öne süren bazı sürücüler, bu tür hatalarla hem kendi canlarını hem de sevdiklerinin güvenliğini tehlikeye atıyorlar” diye konuştular.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, emniyet kemeri ikaz sesini engelleyen tokanın kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, “Trafikte bu aparatı kullanırken yakalanan sürücüler hakkında emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapılıyor” hatırlatmasında bulundular.

“Emniyet kemeri hayat kurtarır” diyen uzmanlar, düşük hızlarda dahi yaşanan çarpışmanın ölümle neticelenebildiğine işaret ettiler.

Susturucu toka kullanan ya da emniyet kemerini sırtının arkasına atan sürücülerin, kaza esnasında açılması gereken hava yastıklarını da devre dışı bıraktıklarını dile getiren uzmanlar, “Bu yanlışın bedelini canınızla ödemek istemiyorsanız, emniyet kemerinizi mutlaka doğru şekilde takın” ifadelerini kullandılar.