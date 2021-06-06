Oto Pazarı’nda normalleşme

Çorum Açık Oto Pazarı, 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlanan ‘Kademeli Normalleşme’yle birlikte önceki gün yeniden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan 2021 tarihinde üçüncü kez kapanan Oto Pazarı, 9 hafta aradan sonra tekrar otomobil tutkunlarıyla buluştu.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı, 69 günlük aranın ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

İKİ AYLIK HASRET SONA ERDİ

Geride kalan iki ay boyunca kapalı kalan Oto Pazarı, alınan tedbirler ışığında yeniden hizmete sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 300 araç kapasiteli pazar yeri daha önce alınan kararlar doğrultusunda düzenlendi.

Zabıta ekiplerinin kontrolünde pazar yerine alınan taşıt sahipleri, işaretlenen alanlara araçlarını park ederek satışa sundular.

Ziyaretçiler ise hijyen kitlerinin de hazır bulundurulduğu girişten itibaren sosyal mesafe kurallarını da gözeterek pazar yerini gezdiler.

‘BU SON OLSUN’ TEMENNİSİ

Pandemi nedeniyle geçen yıl 17 hafta kapalı kalan Oto Pazarı, bu yılın ilk yarısında ise toplamda 18 haftayı kapalı geçirdi.

OTOPARK Otomobil Köşemize konuşan otomobil tutkunları, “Artık bu son olsun” diyerek salgının olumsuz etkilerinin tamamen ortadan kalkması temennisinde bulundular.

Otomobil piyasasının, ticari hayatın önemli dinamikleri arasında yer aldığına işaret eden sektör temsilcileri, Oto Pazarı’nın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek bereketli bir yaz sezonu beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 10:02