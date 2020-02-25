Otomotiv sektörü 2020’de gaza bastı

Sıfır kilometre araç satışlarında son iki yılda büyük bir gerilemeye şahit olan otomotiv sektörü, geçen yılın son çeyreğinde yakaladığı ivmeyi 2020’de de sürdürüyor.

Kredi koşullarındaki değişimle birlikte satış grafiğinde gözle görülür bir yükseliş yaşandığı belirten sektör temsilcileri, artan talepler karşısında sipariş rakamlarını revize etmek durumunda kaldıklarını dile getirdiler.

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ekonomide oluşan ılımlı havanın sürmesi için atılacak adımların büyük önem taşıdığına işaret ettiler.

2019’da 500 bin bandının altına gerileyen toplam satış rakamının bu yıl daha yükseğe taşınması için mevcut uygulamaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, yetkili bayilerin yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması amacıyla bazı sektörel teşviklerin de hayata geçirilebileceğini ifade ettiler.

Otomotiv üreticilerinin pazarda yaşanan talep artışı karşısında tedarik sorununu çözmek için kolları sıvadığını belirten uzmanlar, yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdiler:

“Otomotiv sektöründe tedarik sıkıntısı yok ancak artan talep nedeniyle bazı modellerin temini vakit alabiliyor. Yani talep, üretimin üstünde olunca haliyle bu tür bekletmeler yaşanabiliyor. Ancak bu durumun süreklilik arzedeceği pek düşünülmüyor. Zira, sektör kendi içinde bu hususta çözümler geliştirecek ve uygulamaya koyacaktır. Kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte talebin bu seviyeye geleceği öngörülemediği için bazı aksaklıkların yaşanması son derece doğal. Şunu söylemek lazım ki, sektörde arz ve talep farkı abartılacak bir seviyede değil. Bu yüzden, atılacak adımlar neticesinde bu yıl sektörün yeniden toparlanacağını ve 600 bin rakamına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Hurda teşviğinin sona ermesiyle birlikte ikinci el araç alım-satımında da hareketlilik artmış görünüyor. Fiyatların da arttığı ikinci elde işlerin daha da canlanması bekleniyor.”