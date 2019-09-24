Otomotivde kıpırdanma

Ekonomideki son gelişmeler ve düzenlenen kampanyalarla birlikte otomotiv sektöründe kısmi bir hareketlilik gözlenmeye başladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin doğru bir adım olduğu değerlendiren sektör temsilcileri, bu durumun yılın son çeyreğinde sıfır kilometre otomobil ve ticari araç satışlarına pozitif etki sağlayacağını dile getirdiler.

Konuyla ilgili olarak OTOPARK’a açıklamalarda bulunan otomotivciler, “Faiz indirimi ve kampanyalarla birlikte tüketici finansman kredilerinin daha makul seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundular.

Otomotiv sektöründe satışları etkileyen unsurların başında araç fiyatları, döviz kuru ve vergilerin geldiğine dikkat çeken uzmanlar ise tüketici güveni ve finansman imkanlarıyla birlikte yakalanan ivmenin devam edeceğini görüşünü dile getirdiler.

Daralan pazarın yeniden büyüme trendine girmesi bakımından yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini anlatan otomotivciler, finansman kredilerinin yüzde 1 seviyesine düşmesi halinde tüketicilerin otomobil hayallerine daha kolay ulaşabileceğine işaret ettiler.



“Faiz indirimi ile birlikte pazardaki büyüme beklentisi arttı” diyen sektör temsilcileri, sıfır kilometre araç satışlarındaki artışın ikinci elde de canlanmaya neden olacağını vurguladılar.