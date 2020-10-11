OTOPARK, otomotiv sektörünün nabzını tuttu

11. OTOPARK Tanıtım Günleri, 5 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleşti.

Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası OTOPARK tarafından düzenlenen 'Tanıtım Günleri', adeta fuar havasında geçti.

Bölgesel olarak faaliyet gösteren 5 farklı otomotiv firmasının evsahipliği yaptığı OTOPARK Tanıtım Günleri'nde, 13 seçkin markanın 100’ü aşkın binek ve ticari araç modeli tanıtıldı.

Gazeteniz Hakimiyet'in ilgiyle takip edilen OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik 5 gün sürdü.

Otomobil markalarının yeni model araçlarının görücüye çıktığı etkinlikte servis hizmetleri ve kampanyalarla ilgili bilgiler de verildi.

PAZARDA YÜZDE 75’LİK BÜYÜME

Otomobil ve ticari araç piyasası, geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre bu yıl yüzde 75 oranında büyüdü.

Pandemi koşullarına rağmen yaşanan artışta, ekonomi alanında alınan kararların ve kredi oranlarındaki düşüşün etkili olduğu gözlendi.

OTOPARK’a konuşan sektör temsilcileri, kredi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte oluşan hareketliliğin yeniden durağanlığa neden olduğunu ifade ettiler.

İkinci el piyasasındaki fiyat artışının da sıfır araç satışlarına olumlu yansıdığını savunan otomotivciler, stokları tükenen pek çok markanın ileri teslimat satışlarla taleplere cevap vermeye çalıştığını hatırlattılar.

PLAZALARDA PANDEMİ TEDBİRLERİ

Koronavirüs salgını, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaları da derinden etkiledi.

Satış ve servis alanlarını pandemi koşullarına göre yeniden gözden geçiren firmalar, plaza girişinde ateş ölçümünden sosyal mesafe sınırlarına kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bazı markalar test sürüşlerine zorunlu ara verirken bazılarınınsa dezenfeksiyon işlemi sayesinde müşterilerin bu alandaki taleplerine cevap vermeye çalıştığı gözlendi.

Öte yandan plazaların en yoğun bölümlerinden olan servis bölümlerinde de bu hususta bir dizi uygulamanın gerçekleştiği dikkatlerden kaçmadı. Araç kabulü sırasında dezenfekte edilen otomobillerin, bakım ve onarım işlemlerinin ardından yine dezenfekte edildikten sonra müşterilere teslim edildiği belirtildi.

Dönüşümlü vardiya sistemiyle çalışanlarının sağlığını da gözeten firmalar, hizmetlerin aksamaması için alternatif kanalları devreye soktu. Satış ve servis alanındaki müşteri taleplerine cevap vermek için olağanüstü bir gayret sarfeden firmalar, bu amaçla telefon ve online destek birimlerini de aktif hale getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 19:48