‘OTOPARK Tanıtım Günleri’ başlıyor

Yerel basının öncüsü Hakimiyet’in geleneksel organizasyonlarından olan ‘OTOPARK Tanıtım Günleri’, bu yıl 10. kez okurlarıyla buluşuyor.

Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası OTOPARK tarafından düzenlenen 'Tanıtım Günleri' başlıyor.



Gazeteniz Hakimiyet'in ilgiyle takip edilen özel sayfası ve otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen 'OTOPARK Tanıtım Günleri'nin onuncusu yarın başlıyor.

Otomotiv sektörünün gözde firmaları tarafından satışa sunulan son model araçların tanıtılacağı ‘10. OTOPARK Tanıtım Günleri’ çerçevesinde, servis kampanyaları ile diğer hizmetler hakkında da bilgiler verilecek.

Hakimiyet Gazetesi okurları başta olmak üzere tüm otomobil tutkunlarının takip edeceği etkinliğe katılanlar, Çorum’daki otomotiv firmaları ile piyasaya sundukları otomobil ve ticari araçları yakından tanıma fırsatı bulacaklar.



İLK DURAK EVLÜCE OTOMOTİV

OTOPARK Tanıtım Günleri'nde ilk durağın Ford yetkili satıcısı Evlüce Otomotiv olacağını belirten Recep Mebet, bugün gerçekleşecek etkinlikle ilgili haberlerin gazetemizin yarınki sayısında yer alacağını kaydetti.

Hafta boyunca her gün 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek olan 'OTOPARK Tanıtım Günleri'ne, isteyen tüm otomobil firmalarının evsahipliği yapabileceğini belirten Mebet, hizmetlerini ve son model araçlarını Çorumlular'a tanıtmak isteyen tüm markaları organizasyonda yer almaya davet etti.



Düzenlenecek etkinliklerle ilgili tanıtımların Hakimiyet Gazetesi'nden takip edilebileceğini vurgulayan OTOPARK Editörü Mebet, organizasyonla ilgili detaylı bilginin 224 24 00 (116) numaralı iletişim hattından alınabileceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 10:34