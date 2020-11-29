Servislerde yedek parça endişesi

Otomotiv bakım ve onarım sektöründe faaliyet gösteren servislerin, bazı ithal yedek parçaların temininde güçlük çektiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak OTOPARK köşemize değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, pandemi koşullarının gümrük ve belgelendirme sürecinde aksamalara neden olduğuna işaret ettiler.

Yaşanan gelişmelerin yedek parça tedarik zincirini de olumsuz etkilediğini vurgulayan uzmanlar, yakın vadede bazı parçaların temininde sıkıntı yaşanabileceği endişesini dile getirdiler.

Satış sonrasında faaliyet gösteren servislerin otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olduğunu hatırlatan uzmanlar, ilkbahar-yaz sezonunda yaşanan hareketliliğin sonbahar-kış döneminde yerini durağanlığa bıraktığını ifade ettiler.

Yerli üretim yedek parça pazarında herhangi bir sorun yaşanmazken yurt dışından getirilen parçaların temininde dönemsel bir aksama gözlemlediklerini belirten sektör temsilcileri, Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında gösterilen otomotiv sanayisinin taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydettiler.

Otomotiv sektöründeki büyümeyle birlikte bu alanda faaliyet gösteren servis sayısının da arttığına değinen uzmanlar, ürün bulunabilirliğinin güçleşmesinin esnafı zorladığına dikkat çektiler.

Salgının seyrinin ekonominin gidişatını yakından ilgilendirdiği tespitinde bulunan uzmanlar, kış aylarının en az kayıpla atlatılması için sektörel desteklerin büyük önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundular.

Toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı pandemi döneminde servis hizmetleri ve yedek parça ihtiyacının had safhaya ulaştığını söyleyen sektör temsilcileri, yedek parça temininde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:54