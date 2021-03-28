Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişmeler

Araç sahipleri ve sürücüleri yakından ilgilendiren bazı gelişmeleri sizler için derledik.

OTOPARK köşemizde bu hafta, kış lastiği ve park yeri düzenlemesi ile ilgili son gelişmelere yer verdik. İşte detayları:

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BİTİYOR

Ülkemizde uygulanan ve 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona eriyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulamasında sona gelindi.

Bilindiği üzere, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu yetkiyi Valilikler’e de bırakabiliyor.

Konuyla ilgili denetimlerse Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza uygulanıyor.

OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM

Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmeliğe göre, binalardaki 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet otopark zorunlu olacak. Öte yandan 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi bulundurulacak.

Yönetmelikle, konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı oluşturma hakkı getirdi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliği ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yapıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek.

Araçların otoparka giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek. Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak. Tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 22:28