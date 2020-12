Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi’nce hayata geçirilen ‘Trafikte % 100 Yaşam Projesi’, karayollarındaki trafik kazalarına bağlı can kayıplarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

‘Yol Güvenliğinde Yeni Dönem’ sloganıyla tanıtılan proje ile Türkiye’de karayolu güvenliği koşullarının iyileştirilmesi de hedefleniyor.

Etkinlikler kapsamında hazırlanan görsellerle trafikte bilinçlenmeyi artırmayı hedefleyen proje ekibi, televizyon kanallarında ekrana gelen son çalışması ile dikkat çekiyor.

Trafikte cep telefonu kullanımının yol açtığı tehlikeyi gözler önüne seren kamu spotunda, “Telefonunuz cebinizde, gözünüz yolda olsun” mesajı veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada, “Araç kullanırken telefon kullanmak sürücünün dikkatini dağıtmakta ve trafik kazalarına yol açmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan film ile cep telefonu kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

PROJE HAKKINDA

Trafikte %100 Yaşam Projesi ile Türkiye’nin yol güvenliği ile ilgili çabalarının, Avrupa Birliği politikaları ve küresel stratejiler ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin amacı karayolu kazalarında meydana gelen can ve mal kaybı ile yaralanmaların azaltılarak, Türkiye’de karayolu güvenliği koşullarının iyileştirilmesidir.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen proje, 2017'den beri karayolu trafik güvenliği bilincinin arttırılması için önemli katkılar sağlamaktadır.

HEDEF SIFIR CAN KAYBI

Karayolu ölüm ve yaralanmaları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde trafik kazaları sebebiyle yılda yaklaşık 1,35 milyon; günde yaklaşık olarak 3.700 can kaybı meydana gelmektedir. Türkiye de, trafik kazaları sonucu yıllık ortalama 6000 can kaybı sebebiyle karayolu güvenliği sorunu ile uğraşan bir ülkedir.

Karayolu trafiğinden kaynaklanan kaza, ölüm ve yaralanmaları azaltmak, Avrupa Birliği politikaları ve küresel stratejiler doğrultusunda karayolu güvenliği koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak olarak finanse edilen ‘Karayolu Güvenliği: Trafikte %100 Yaşam’ projesi yürütülmektedir.

TRAFİKTE TELEFON KULLANIMI ÖLDÜRÜYOR

Araç kullanımı sırasında telefon ile konuşmanın, mesajlarımıza ve bildirimlerimize bakmanın ne kadar tehlikeli bir eylem olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak maalesef ki, bunu günlük hayatımızda uygularken küçük bahanelerle ve “Bana bir şey olmaz” görüşüyle es geçiyoruz.

Trafikteki sürücüler tarafından farkında olunmayan en büyük gerçek, kullandıkları araçların ne kadar sürede ne kadar hızlı yol aldığı. Şehir içinde 50 kilometre hızla aracınızı sürerken, telefonunuza gelen bir bildirime bakmak için gözünüzü yoldan ayırdığınız 2 saniyede araç 27 metre yol alıyor. Bunu kafamızda daha iyi canlandırmak için, park halindeki 7 farklı aracın yanından geçtiğinizi hayal edin. O iki saniye içinde park halindeki araçların yanından her an bir insan çıkabilir. İlla ki yayaların olduğu bir yolda olması da şart değil. Otobanda da o iki saniye içinde yaşam ve ölüm noktasında hayatınızı değiştirebilir.

Dünya genelinde her yıl 1.35 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye nüfusu kadar insan da kaza sonrası hayatlarının sonuna kadar onları etkileyecek sakatlıklara maruz kalıyor. Bu kazaların önemli bir kısmı dikkatli araç kullanımı ile önlenebilir. Bu dikkatli araç kullanımının olmazsa olmaz parçalarından birisi de, araç sürerken telefon kullanımını azaltmaktan geçiyor.”

Trafikte % 100 Yaşam Projesi’nin gönüllü destekçileri arasında yerini alan OTOPARK otomobil sayfamızda, bugünden itibaren konuyla ilgili görsellere yer vermeye başlıyor, tüm sürücülere kazasız, güvenli yolculuklar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 23:43