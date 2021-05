Trafik Sigortası’nda indirim ve taksit talebi

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası’yla ilgili düzenleme yapılması isteniyor.

Edinilen bilgilere göre, pandemi döneminde ekonomik nedenlerden dolayı 5 milyonu aşkın araç sahibinin trafik sigortasını yaptıramadığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası fiyatlarında indirime gidilmesini ve taksit sayısının artırılmasını istedi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin araç sahiplerini de olumsuz etkilediğine işaret eden Bendevi Palandöken, “Pandemide evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı, kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç var” dedi.

HER 5 ARAÇTAN BİRİNİN TRAFİK SİGORTASI YOK

“Trafikteki 24.2 milyon aracın yüzde 20.65’i zorunlu trafik sigortası yaptırmamış” diyen Palandöken, araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmesi ve taksit sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamasını da talep eden TESK Genel Başkanı Palandöken, “Son açıklanan verilere bakıldığında, trafikteki otomobillerin yüzde 7,27’si, minibüslerin yüzde 22.05’i, otobüslerin yüzde 30,60’ı, kamyonetlerin yüzde 11,62’si, kamyonların yüzde 24,04’ü, traktörlerin yüzde 43,47’si, özel amaçlı taşıtların yüzde 20,5’i ve motosiklet ile yük motosikletlerin yüzde 66,5’inin zorunlu trafik sigortası yok. Bunlar çok ciddi oranlar. Sigortasız gezen her bir araç trafik için tehlike saçıyor. Olası bir kaza anında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarların karşılanabilmesi için zorunlu tutulan trafik sigortasının yaptırılmaması her iki araç sahibini ve devleti zarara sokuyor” diye konuştu.

‘SERVİSÇİ ESNAFI MUAF TUTULSUN’

Alınan tedbir kararları doğrultusunda araçlarını kullanamayan servisçi esnafının durumuna da dikkat çeken Palandöken, “Araçlarını kullanamadığı belgelenen servisçilerimiz zorunlu trafik sigortasından muaf tutulmalı” açıklamasında bulundu.

Palandöken, “Pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden pandemi sürecinde okul servisleri başta olmak üzere genelge ile iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı. Ayrıca bir yıldan fazla süre ile yurtdışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belge ile kanıtlayanlar da muafiyetten yararlanmalı. Öte yandan zorunlu trafik sigortasını yaptıramayan vatandaşlara geçen her ay için yüzde 5 oranında uygulanan gecikme zammı pandemi döneminde uygulanmamalı” ifadelerini kullandı.