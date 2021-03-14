Trafikte havadan denetimler sıklaştı

Çorum şehir merkezindeki trafik denetimleri aralıksız sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Samsun Çevreyolu Bulvarı’nda drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün işbirliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin kırmızı ışık, cep telefonu ve emniyet kemeri kurallarına uyumu mercek altına alındı.

ŞOK DENETİMLER SÜRECEK

Öte yandan Gazi Caddesi İtfaiye Müdürlüğü civarında da havadan denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, sürüş güvenliği ve pandemi koşulları hakkında da vatandaşları aydınlatıcı bilgilendirmelerde bulundular.

OTOPARK köşemize konuşan yetkililer, uygulamalarda önceliklerinin ceza değil bilinçlendirme olduğunu hatırlatarak şehrin dört bir yanındaki şok denetimlerin süreceğini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 22:12