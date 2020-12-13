Vatandaş memnun esnaf ise endişeli

Çorum’u bisiklet şehri yapmak için kolları sıvayan Belediye, Gazi ve İnönü Caddeleri’ni içine alan güzergâhta bisiklet yolu çalışması başlattı.

Atatürk Anadolu Lisesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi başlangıcına kadar olan ilk etapta gerçekleştirilen uygulama, bisiklet kullanıcıları başta olmak üzere vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanırken kimi esnafın ise eleştirilerine neden oldu.

OTOPARK köşemize konuşan bazı işyeri sahipleri, uygulamanın işlerini olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdiler.

Konuyla ilgili tereddütlerini aktaran esnaf, belirlenen yük indirme ceplerinin yetersiz kalacağını savundular.

“Aracıyla gelen müşterilerimizin duraklamasını geçtik, dükkanımıza gelen malları nasıl teslim alacağız ve acil durumlarda ne olacak?” diye soran esnaf, uygulama ile ilgili olarak aydınlatıcı açıklama beklediklerini ifade ettiler.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM’

Çorum’un bisiklet kullanımı açısından örnek bir şehir olması için atılan adımları takdirle karşıladıklarını anlatan bisiklet kullanıcıları ise, gerçekleştirilen düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bisiklet yolu uygulamasının ana arterleri de içine alacak şekilde genişletilmesinin sevindirici olduğunu belirten vatandaşlar, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte esnafın endişelerinin de ortadan kalkacağına inandıklarını söylediler.

Düzensiz park edilen araçlardan dert yanan esnafın rahat bir nefes alacağını savunan vatandaşlar, araç ve yaya trafiğinde yaşanan aksamaların da böylece son bulacağını vurguladılar.

Türkiye’nin çeşitli illerinde başarıyla uygulanan bisiklet yollarının Çorum’da da yerini alması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, yapıcı eleştiriler ışığında mağduriyet oluşturmayan çözümler üretilebileceğine işaret ettiler.

Çorum’un gerdanlığı olarak bilinen her iki caddeyi rahatlatması beklenen uygulamanın trafiğe nefes aldıracağını düşünen vatandaşlar, alternatif yolların da açılmasıyla birlikte gelecekte Gazi ve İnönü Caddeleri’nin tamamen yayalaştırılmasını istediler.