Yangın tehlikesine dikkat!

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte araç yangını vak’alarında büyük bir artış yaşandığı bildirildi.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacak sürücülere seslenerek konuyla ilgili uyarılarda bulundular.

Uzun yolculuklar öncesinde mutlaka aracın bakım ve kontrollerinin yaptırılması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, alınacak tedbirlerle yangın gibi pek çok hasarın önüne geçebileceğini dile getirdiler.

ARAÇTA UNUTULAN EŞYALAR DA YANGINA NEDEN OLUYOR

Aniden gelişen ve istenmeyen sonuçlara neden olabilen yangın riskine dikkat çeken uzmanlar, “Araçta yangın çıkmasını tetikleyen pek çok durum olabilir. Araç yangınlarının yüzde 60’ı elektrik aksamı ve motor, yüzde 34’ü yolcu hatalarından, geriye kalan yüzde 6’sı ise lastik ve diğer sebeplerden kaynaklanır” diye konuştular.

Araç içinde unutulan sprey, kolonya, deodorant, telefon, çakmak ve gözlük gibi malzemelerin de yangına sebebiyet verebileceği ikazında bulunan uzmanlar, olası yangınlara karşı araç içinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini hatırlattılar.

YEDEK PARÇA TERCİHİ DE ÖNEMLİ

Yangınların önemli sebeplerinden birinin de kalitesiz yedek parça tercihinden kaynaklandığına işaret eden uzmanlar, maliyet hesabı yaparken güvenliğin arka plana atılmaması gerektiğini ifade ettiler.

Araç yangınlarının sebepleri ve olası bir yangın anında yapılması gerekenlerden de bahseden uzmanlar, şu bilgileri verdiler:

YANGIN NEDEN ÇIKAR?

“Araç yangınlarının nedenleri sorgulanırken şu noktalara dikkat edilmeli:

- Karbüratöre gelen benzin hortumlarının zamanla aşınması sonucunda sıcak motor üzerine yakıtın sızıntı yapması.

- Karbüratörden damlayan benzinin manifold üzerine dökülerek alev alması.

- Yakıt iletim borularında meydana gelen hasarlar.

- Rastgele çekilen elektrik tesisatının kısa devre yapması.

- Trafik kazaları.

- Sigara izmaritinin düşürülmesi.

- Fren balatalarının aşırı ısınması.

- Akümülatörden elektrik tesisatına fazla akım gelmesi.

- Oto tamirhanelerinde dikkatsizce yapılan kaynak çalışmaları.

- Kundaklama veya sabotaj.

- Marş dinamosunun elektriği akümülatör yerine aracın gövdesine iletmesi.

- LPG ile çalışan araçlarda meydana gelen gaz sıkışması veya bakır boru ve hortumlardan sızan gazın kıvılcım kaynağı ile birleşerek alev alması.

- Güneş altında bırakılan aracın içerisinde yer alan yanıcı malzemelerin alev alması.

‘Araç yangınları önlenebilir mi?’ sorusunun cevabı aslında temkinli olmakla açıklanabilir. Bilgi eksiği bulunmayan deneyimli sürücülerin, düzenli kontrollerini yaptırdığı araçlarında yangın çıkması çok zor. Temkinli olmak ve araçta alev alacak madde bırakmamak gibi basit önlemler almak da hayat kurtarıcı olabilir. LPG’li araçların yakıt sistemlerinin düzenli kontrollerinin yapılması da önemlidir.

OLASI BİR YANGINDA NE YAPMALI?

Sakin olun ve telaşlanmamaya çalışın. Aracı mümkün olabildiğince güvenli bir yere çekin. Kontağı kapatıp el frenini çekin. Araçta biri varsa hemen çıkarın ve uzaklaşmalarını söyleyin. Aracın akaryakıt deposunun patlama ihtimaline karşı dikkatli olun. İtfaiyeyi arayın. Onlar gelene kadar yangın tüpüyle müdahale edin.

Yangın tüpünü dik bir şekilde tutup rüzgârı arkanıza alarak dumanın üzerinize gelmesini engelleyip alevlerin dibine doğru müdahale de bulunun. Bu sırada araca çok yaklaşmayın. Zira dumanı solumak sağlığınızı tehlikeye sokabilir. Yanan bölüm motor kısmındaysa, motor kapağını hemen açmak alevlerin oksijenle temasını artıracağından yanma reaksiyonunu hızlandırır. Bu durumda kapağı hafif açıp aralıktan söndürücüyü püskürtün.

Söndürme ve soğutma çalışması sırasında yeniden alevler çıkabildiği için itfaiye ekipleri güvenli olduğunu söylemeden araca asla yaklaşmayın.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 17:55