Yeni Tucson rekorla tanıtılacak

RECEP MEBET

Hyundai Assan, Yeni Tucson modelini özel bir rekor denemesiyle tanıtmaya hazırlanıyor.

Hyundai yetkili satıcısı Karataş Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.15’te 580 adet drone ile İstanbul Boğazı üzerinde oluşturulacak figürlerle gökyüzünde benzersiz bir gösteri sunulacağı bildirildi.

Karataş Otomotiv Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, Hyundai Assan tarafından düzenlenecek rekor denemesiyle ilgili bilgiler verdi.

Yeni Tucson’un bir ilke imza atılarak tanıtılacağını vurgulayan İbrahim Saçmacı, “Sürpriz konuk isimlerin yanı sıra İskender Paydaş da Yeni Tucson için hazırladığı özel besteleriyle izleyicilere online olarak güzel bir müzik ziyafeti sunacak” dedi.

Hyundai’nin gözde modellerinden Yeni Tucson’un 21 Mayıs'ta gerçekleşecek online basın toplantısının ardından tüm Türkiye’de satışa sunulacağını belirten Saçmacı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson'u tamamen yenilenmiş olarak satışa sunmaya hazırlanan Hyundai Assan, pandemi sürecinde evlerinde kalan insanlara online bir etkinlik yapıyor.

Teknolojik özellikleri ve farklı tasarımıyla öne çıkan Yeni Tucson'u Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş farklı bir şovla tanıtmak isteyen Hyundai Assan, 20 Mayıs 2021 günü saat 21:15'te, 580 adet drone ile gökyüzünde bir rekor denemesi yapacak.

Bu özel rekor denemesi için ocak ayından bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Hyundai Assan, 50 kişilik bir ekiple etkinliği gerçekleştirecek. Hyundai Türkiye'nin Instagram, Facebook ve Youtube kanallarından canlı olarak izlenebilecek etkinlikte ayrıca müzik keyfi de var.

İskender Paydaş'ın "Yeni Tucson Drone Show" için özel olarak bestelediği parçalar, canlı olarak dinlenebilecek. Evren Bingöl'ün sunuculuğunu üstleneceği gecede Burcu Esmersoy, Mehmet Turgut ve daha birçok sürpriz konuk da bu özel geceye renk katacak.

İstanbul Kuruçeşme'den havalanacak drone'lar, tam 10 dakika boyunca havada kalarak çeşitli figürler sergileyecek. Bu sıra dışı gösteri, Boğaz hattından ve İstanbul'un birçok noktasından canlı olarak da izlenebilecek. Etkinlikte kullanılacak drone sayısı ve gösterinin büyüklüğü, Türkiye'de bir ilk olma anlamı taşıyor.

Etkileyici tasarımı ve üst düzey konfor vaat eden donanımlarıyla dikkat çeken Hyundai Tucson, 21 Mayıs'ta yapılacak Online Basın Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'de satışa sunulacak.

Önümüzdeki günlerde Çorum’da görücüye çıkacak olan yeni Tucson’u yakından görmek, test edip detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataş Otomotiv Hyundai Plaza’ya bekliyoruz.”