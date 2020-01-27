Yenileme için 2 yıl ek süre

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl daha uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, eski ehliyetlerin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen son başvuru süresinin uzatılması kararı alındığını belirten yetkililer, konuyla ilgili bazı hatırlatmalarda da bulundular.

Sürücülerin dikkatine sunulan açıklamada, “1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKENLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet yenileme ve sürücü belgesi işlemlerine dair hatırlatmalar yaptı.

Eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, bilgilerinde değişiklik yaptırmak isteyenler, yıpranma nedeniyle belgesini değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle yeni belge çıkartmak isteyenlerin yapması gerekenler sıralandı.

Sürücü belgesi ile ilgili başvurularda kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport), eski sürücü belgesi (eski ehliyet), yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu, 2 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi (Adliye’den alınacak olup elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir) istenmektedir. Ayrıca başvuru sahiplerinin Nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi de alınmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilginin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’nden alınabileceği dile getirildi.