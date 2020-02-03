2019’da kırsal kesime 171 milyon TL yatırım yapıldı

M.BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2019 yılında kırsal kesime 171 milyon 426 bin TL’lik yatırım yapıldığını belirterek, “Toplam 638 planlanan işin üstüne çıkılmış ve 652 iş bitirilmiştir. Çorum genelinde planlanan ve bitirilen işlerin oranı ise yüzde 103’tür” dedi.

AK Parti İl Genel Meclisi Şubat ayı grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ve meclis üyeleri katıldı.

AHLATCI: TÜRKİYE’DE 3’ÜNCÜ SIRADA OLAN BİR İL GENEL MECLİSİMİZ VAR

Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2019 yılında toplam 638 işin bitirilmesinin planlandığını fakat bunun da üstüne çıkarak toplam 652 işin bitirildiğini belirterek, “Plan dışında devam eden 49 iş yapılmaya devam etmektedir. 171 milyon 426 bin 440 TL’lik iş yapılmıştır. Çorum genelinde planlanan ve bitirilen işlerin oranı ise yüzde 103’tür. 2019 çalışmalarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2020 yılında da çalışmalarımız bu minval üzere devam edecek. 2019 yılında 797 köyümüzde 447 bağlımızla ve toplam 1152 yerleşim yerimizle 51 İl Özel İdaresi arasında yoğunluk bakımından 3’ncü sırada olan bir ilin İl Genel Meclisiyiz” dedi.

Müdürlüklerin 2019 yılı yatırımları ile ilgilide detaylı bilgi veren Yusuf Ahlatcı, şunları söyledi: “Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde planlanan işlerin yüzde 106’sı gerçeklemiş. Planlamanın üzerinde faaliyet gerçekleşmiş. Kanalizasyon tesisinde de planlanan işin üzerine çıkılmış ve yüzde 101’i gerçekleşmiş. Yol ve Ulaşım Hizmetlerinde 1. ve 2. kat asfalt, bitümlü sıcak karışım, beton parke taşı, sanat yapısı ve altyapı iyileştirme çalışmalarında tamamında planlananın üzerine çıkmış yüzde 117 seviyelerine çıkmıştır. Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğünde sulama tesisi sayısı 67 olup yapılan 69 devam eden 3 proje var burada da planlama üzerine çıkılmış yüzde 103’lük orana çıkılmıştır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait yatırımlarda ise devam eden 1’er yatırım dışında gerçekleşme oranı yüzde 90’ı geçmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün de planlanan çalışmaları tamamı gerçeklemiştir. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün de planlanan işleri yüzde 80 oranında 2019 yılında gerçekleşmiştir.”

KAVUNCU: 18 YILDA 100 YILDA YAPILACAK DEĞİŞİM YAŞANDI

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise 18 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye’de 100 yıllık değişim-gelişim döneminin yaşandığını, yerelde İl Genel Meclislerinin marifetiyle bütün alanlarda çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “Bu çalışmalar bütün hızıyla devam edecek. Bu yıldan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aldığı uluslararası kararlarla ve önemli hamlelerle yerli ve milli sanayi açısından bu kısır döngü bitecek. Köylerimizdeki yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından çok güzel şeyler yaşandı ama orada kalabilmesi, yaşayabilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için yeterli ve gerekli şeylere sahip olması lazım. Sulu tarıma geçmemiz gerekiyor. Kırsal kesimdeki sulanabilir arazileri barajlarla, akarsularla sulamaya başlayarak kaynaklarımızı, enerjimizi bu yöne aktarmamız gerekiyor” diye konuştu.

KAYA: KÖYLER YAŞANABİLİR HALE GELDİ

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise meclis üyelerinin köyleri, ilçeleri en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Köyleri yaşanabilir köyler haline getirdiklerini ifade eden Milletvekili Kaya, “2004 yılında İl Genel Meclisini ilk defa kazandığımızda köylerimize parke taşı yapacağız, asfalt dökeceğiz, köyler yaşanabilir olacak dediğimizde olur mu diye bakmışlardı. Şimdi köylerimizde parke girmeyen köy yok. İçmesuyu, kanalizasyon sorunları çözülmüş. Köyler yaşanabilir hale geldi. Burada en büyük emek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın, sizlerin sayesinde oldu. Partimiz kırsalda yaşayan insanlara verdiği değeri her daim öne çıkarmıştır” şeklinde konuştu.

CEYLAN: HER ZAMAN İNSANI MERKEZ ALDIK

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da siyaset anlayışlarının odak noktasında her zaman insanın olduğunu ve 18 yıllık iktidarlarında her zaman insanı merkeze koyduklarını kaydetti.

‘DEPREMİN ARDINDAN KAYAK YAPMAYA GİDEN ZİHNİYET BİZE NASIL HİZMET EDİLECEĞİNİ ÖĞRETMESİN’

Tek dertlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu da vurgulayan Milletvekili Ceylan, CHP’yi de eleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Son zamanlarda iş öğretme adeti gelişti. Bir gün Elazığ’da deprem bölgesinde kalıp ertesi gün kayak yapmaya giden zihniyetin bize köylere nasıl hizmet edeceğimizi öğretemez. Önce milletin gönlüne girsinler, desteğini alsınlar, sonra öğretsinler. Tutarsız söylemlerle siyaset yapanların AK Parti’ye laf söylemeye hakları yok. Bizim tek derdimiz vatandaşa hizmet etmek. 18 yıldır Çorum’a yaklaşık 17 katrilyon yatırım yaptık. Sadece Çorum çiftçisine 2019 yılında 185 milyon TL destek verildi. Bugün çiftçinin yanında fotoğraf verenler bunu iyi biliyorlar. Kırsal kalkınmada 41 il müracaat ediyor en çok projesi kabul edilen ve destek alan yine Çorum. Kimse bunu göz ardı edemez.”

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 19:58