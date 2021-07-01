‘Adalete güven kalmadı’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Antalya'nın Finike ilçesinde küçük yaştaki 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada, toplumun ruhunu kanatan bir sonuç çıktığını söyledi.

Kamuoyunda Elmalı davası olarak yer eden çocuklara istismar davasında çıkan sonuca tepki gösteren Özsaçmacı, "Adalete güvenin zaten olmadığı bir ülkede, açık seçik her şey ortadayken, raporlar varken nasıl tahliye kararı çıkar aklımız almıyor!" dedi.

Özsaçmacı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Nasıl bir yargı böyle skandal bir karara imza atabilir anlamakta güçlük çekiyoruz. Sapıkların, istismarcıların rahat rahat yaşadığı bir ülkede hukuk sisteminin böylesi aciz ve kabul edilemeyecek kararlar vermesi toplumu derinden yaralıyor. Böyle bir iğrençliğe, vicdansızlığa en büyük ceza verilmesi gerekirken, ülkemizdeki yargı sistemi bu kişileri sokaklara salarak, diğer çocuklarımızı da tehlikeye atıyor. Yazıklar olsun ki o çocuklarımıza yargı, hukuk sahip çıkmadı. Ancak bizler sessiz kalmayacak ve çocuklarımızın her daim yanlarında olacağız. Bu iğrençliği onlara yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 12:13