AK Parti İl Kongresi 19 Ocak’ta

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre AK Parti Çorum İl Kongresi’nin tarihi belli oldu.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceki gün yapılan MYK toplantısında AK Parti’de yeniden başlatılması planlanan kongrelerle ilgili sunum yapıldı. Takvime göre AK Parti Çorum İl Başkanlığı Kongresi 19 Ocak’ta yapılacak.

13 Ocak’ta Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elâzığ ile 19 Ocak’ta ise Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük kongreleri yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı kongrelere gitmesi planlanırken, pandemi nedeniyle çoğuna video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 17:17