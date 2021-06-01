“Aşı sorunu siyasetten uzak, bilimin ışığında çözülmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ülkemizde yaşanan aşı krizinin Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin sayesinde çözüme kavuşturulacağını belirterek, aşı sorununun siyasi malzeme yapılmadan, ticari kazanç planı yapılmadan, bilimin ışığında ve hızlı bir şekilde aşılması gerektiğini bildirdi.

Tahtasız, “Sürekli ekonomik kriz yaşayan ülkemiz, giderek daha çıkmaza girerken, bir umut, Biontech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ülkemizi bataktan çıkarıyor. Bütün insiyatiflerini kullanarak ülkemize aşı gelmesini sağlıyorlar” diyerek bilim insanlarına yüksek onun ödülü verilmesi gerektiğini açıkladı.

Tahtasız, “Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Ülkemizde de dünya insanlığı için yaptıkları ve ülkemize verdikleri özel durum sebebiyle iki bilim insanımıza en yüksen onur ödülleri verilmelidir” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“ÜLKEMİZİ BATAKTAN BİLİM İNSANLARI ÇIKARTACAK”

“İki bilim insanımız sayesinde “AŞI” işi çözümleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusunda defalarca açıklama yaptı. Hiç biri gerçekleşmedi. Aralık 2020’de gelecekti, Ocak, Şubat, Mart, Nisan… her defasında Sinovac ile şöyle anlaştık, böyle anlaştık. Sonuç yok.

2021 yılında önlenebilir ölümler artarak devam etti. Sürekli açılma, kapanma gibi garip uygulamalarla salgının şiddeti azaltılmaya çalışıldı. Açıklamaların aksine davranışlar “lebaleb kongreler, cenaze törenleri, futbol kutlamaları, Kudüs protesto gösterileri v.b.” salgının daha da şiddetli devam etmesini sağladı.

Esnafın 15 aydır işyeri kapanmış, milyonlar iş yapamaz olmuş, evine ekmek parası götürememiş, umutlar tükenmiş, intiharlar patlamış, milyonlarca çocuğumuz eğitim dışında kalmış, interneti olmayan köyler, olsa da veri transferi bile yapamayan en kötü internet alt yapısına sahip bir ülke… Hazine boşalmış, borç bulunamıyor, tek umut gelecek turiste bağlanmışken,

Korona vaka sayılarındaki çokluk sebebiyle AB, İngiltere, Rusya yasak veya karantina kararlarını devreye sokmuş. Sürekli ekonomik kriz yaşayan ülkemiz, giderek daha çıkmaza girerken, bir umut,

Biontech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ülkemizi bataktan çıkarıyor. Bütün insiyatiflerini kullanarak ülkemize aşı gelmesini sağlıyorlar. Hem de Türkiye’ye çok özel bir fiyattan, dünyaya sattıkları fiyatın neredeyse yarısına…

Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci daha işin başında, Pfizer ile anlaşma yaparken Türkiye ve Almanya satış ve pazarlama haklarını kendilerinde bırakmışlar. Birisi doğduğumuz, diğeri bizi büyüten ülkeler demişler. Bu özel durum sayesinde Türkiye’ye aşı gönderiyorlar, hem de özel fiyatla. Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Ülkemizde de dünya insanlığı için yaptıkları ve ülkemize verdikleri özel durum sebebiyle iki bilim insanımıza en yüksen onur ödülleri verilmelidir.

“ULUSAL BİRLİK İÇİNDE AÇI SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR”

Aşı işini beceremeyen ve krizin daha da derinleşmesine sebep olan sayın yetkililer, ülkemize gelen Biontech aşılarını ulusal birlik içerisinde, çok hızlı aşı kampanyaları yaparak sonuçlandırmanızı bekliyoruz.

Her zaman olduğu gibi canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza gölge etmemenizi ve siyası çıkar elde etmeye çalışmadan birliği tesis etmeye çalışmanızı bekliyoruz. Ata’mızın sözünü bir kez daha hatırlayalım. “Başarı için en hakiki (gerçek) mürşit (yol gösterici), ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır.”



