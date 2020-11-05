BBP’den istifa

EROL TAŞKAN

Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı ve bazı yöneticiler partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. BBP’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasından uzaklaştığına inandıklarını bildiren teşkilat yöneticileri, “Gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmeyi uygun bulduk.” dedi.

BBP Merkez İlçe Başkanı Halil Top Şahin, Parti Kurucusu-Disiplin Kurulu Üyesi Nihat Argut, önceki dönem İl Başkanı -Disiplin Kurulu Üyesi, Erdal Özkan, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Aziz Döngel, İl Başkan Yardımcısı Ömer Karabaş, İl Başkan Yardımcısı Halim Dişyar ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Karabaş’tan oluşan 7 kişilik heyet gazetemizi ziyaret ederek, istifa kararlarının kamuoyuyla paylaştı.

İstifa kararı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, “Büyük Birlik Partisi ile ilgili son birkaç yıldır siyasi duruşuyla ilgili sıkıntılarımız var. En son 18.10.2020 tarihinde olan kongrede de antidemokratik davranışların olması, tamamen sivil ve demokrat bir parti olarak kurulmuş olan BBP’nin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu davasından uzaklaşmış olduğunu gördüğümüzden, bu şartlar altında Büyük Birlik Partisi’nde hizmetin mümkün olmayacağına karar verdik. Gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmeyi uygun bulduk. Cennet mekan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu ifadesi, bizim bugün savunduğumuz değerleri ve istifamızı özetlemektedir; İtiraz ve eleştiriyi isyan, dalkavukluğu itaat, ilke ve dürüstlüğü aptallık, fikirlerin serbestçe söylenmesini ihanet gören anlayışları reddediyoruz.”



