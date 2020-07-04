Bekir Özsaçmacı güven tazeledi

FATİH BATTAR

İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin Divan Başkanlığı’nı Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner yaptı.

Kongreye tek aday olarak giren Bekir Özsaçmacı yeniden İyi Parti Çorum İl Başkanı olurken, 32 kişiden oluşan Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

“Daver Eken, Çağdaş Doğan, İsmail Akyol, İsmail Köstekçi, Sefa Çenesiz, İbrahim Kuzan, Engin Erenler, Aykut Çakar, Şahin Ahıskalı, Mehmet Okay, Yavuz Uygur, Sami Çetin, Necati Ceyhan, Birol Tonga, Orhan Torun, Haydar Çifçi, Ömer Köşkerler, Emrah Mutlu, Aydın Bilen, Nurhayat Karakoç, İlhan Taşkın, Durak Yıldırım, Hacı Ali Oral, Hasam Yıldırım, Sevgi Sağdıç, Betül Tanışık, Merve Demir, Meral Özeşer, Hatice Şahin, Sinem Sarı, Ebru Soysal, Hatice Özkaya.”

Disiplin Kurulu üyeleri;

“Remzi Ergün, Enver Battal, Şeref Gübüt, Halil Tekkeşin, Günay Ahıskalı, Zeynep Çetin, Yakup Mert, Laleser Ceylaner, Yaşar Yeşilöz.”

Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri;

“Bekir Özsaçmacı, Abdülkadir Şahiner, Erkan Yıldız, Hilmi Akça, Mustafa Boyacı, Sevgi Sağdıç, Seyhan Koca.”

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 16:50