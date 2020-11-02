Bekiroğlu, Etik Kurul Üyesi oldu

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Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi önceki gün Ankara’da yapıldı.

Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, tek aday olarak girdiği kongrede kayıtlı 1010 delegeden geçerli oy kullanan 829'unun tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçilirken 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Düzenlenen kongrede genel başkanın yanı sıra, 60 üyeli Parti Yönetim Kurulu (PYK) ile Parti Disiplin Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Altınpark Anfa Salonu'nda yapılan kongrede Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Etik Kurul Asil Üyeliği’ne seçildi.

'Gelecek Senin Gelecek Türkiye'nin' sloganıyla düzenlenen kongreye Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman ve bazı teşkilat yöneticilerinden oluşan delegeler de katıldı.

PARLEMENTER SİSTEM ÖNERİSİ 9 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. Serap Yazıcı başkanlığındaki ekibin hazırladığı "Demokratik Parlamenter Sistem" önerisini 9 Kasım'da kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Mevcut sistemi ‘ucube, çok ortaklı vesayet rejimi’ olarak nitelendiren Davutoğlu, “Bütün siyasi partilerden, STK'lardan, üniversitelerden, vatandaşlarımızdan katkılarını, önerilerini isteyeceğiz. Aynı gün siyasi parti liderlerinden ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından randevu isteyerek güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi bizzat kendileriyle paylaşacağım” dedi.

Hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu açıklayan Davutoğlu, “Elbette herkesle görüşürüz. Hedefimiz kısa dönemli, çıkar temelli bir ortaklık ya da bir ittifaka ortak olmak değil. Biz milletle işbirliği yapacağız” diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından Gelecek Partisi Etik Kurul Üyeliği’ne seçilen Av. Rumi Bekiroğlu ve beraberindeki Çorumlu delegelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 20:28