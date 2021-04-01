‘Belediye asıl görevi olan yatırımları bitiremiyor’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatında incelemeler yaparak, çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Muhasibi Necdet Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile Çorum Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında inceleme yapan Tahtasız, “Belediye, spor salonu yatırımında olduğu gibi üzerine öncelikli vazife olmayan görevleri yaptığı için asıl görevi olan yatırımları gerçekleştirmekte güçlük çekiyor.” dedi.

2018 yılı Eylül ayında bitirilmesi planlanan belediye hizmet binasının, yüklenici firmanın iflas etmesinden mi yoksa başka sebeplerle mi beklediğinin bilinmediğini ifade eden Tahtasız,

“Mevcut belediye başkanı göreve seçileli 2 yıl oldu ancak bu binanın sorunu maalesef çözülemedi. Sözleşme üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz hizmete açılamadı. İnşaatta ürünler zayi oluyor, yıpranıyor, çürümeye başlıyor. Hizmet binası ile ilgili sorunlar bakanlara iletilmeli, gerekirse yeniden ihale yapılmalı ve inşaatın bir an önce tamamlanıp hizmete açılması sağlanmalıdır. Yanlış ve plansız harcamalardan dolayı Çorum Belediyesi şu anda 500 milyon lira borçlu. Yatırımların doğru ve yerinde yapılması gerekiyor. Bizler de, yarım bırakılmış yatırımların takipçisi olmaya ve Çorum kamuoyunun gündemine getirmeye devam edeceğiz.” diye açıklama yaptı.