CHP bayramın 1.günü bayramlaştı

FATİH BATTAR

CHP Çorum İl Örgütü tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programına düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi; “Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günlerdir ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo büyük ölçüde ülkemiz için de geçerli hale geldi. Sadece işsizlik oranları dahi sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmayı göstermeye yetiyor. Son bir yılda işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon işsiz daha katıldı. Yüzlerce çocuk bayramlık heyecanını yaşamayacak, babalarından bayram harçlığı alamayacak. Bu yürek dağlayan tabloya rağmen umutsuz değiliz.” dedi

Bayramlaşma töreninde daha sonra ise Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve CHP Milletvekili Tufan Köse birer konuşma yaparak bayramın tüm Çorum’a, ülkemize ve İslam alemine barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 16:25