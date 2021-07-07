CHP hayırda köprü oldu

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bir hayırseverin desteği ile engelli bir çocuğa araç temin etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bulunan hayırsever Yalçın Karakurt'un desteği ile engelli aracı alındı. Araç, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri tarafından Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de ikamet eden Üveyik ailesinin doğuştan Hidrosefali hastası olan çocuğuna teslim edildi.

Araç teslimi için yapılan ziyarete CHP İl Başkanı Tahtasız ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Rüştü Çağlar, Kadın Kolları yöneticileri Hülya Özdemir, Gulsemin Türkoğlu ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe de katıldı.

Üveyik ailesi, desteklerinden dolayı CHP yöneticilerine ve hayırsever Yalçın Karakurt'a teşekkür etti.