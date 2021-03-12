CHP, iş dünyası ve STK'ları dinledi

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Ekonomi Masası heyeti, Çorum’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Dün Ticaret Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li milletvekilleri Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak, Bedri Serter, Turan Aydoğan, Akif Hamzaçelebi ve Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri ile partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

TAHTASIZ: SORUNU OLANLARIN SESLERİNE SES OLMAYA ÇALIŞTIK

İlk olarak kürsüye gelen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP olarak yerelde sorunları yerinde görerek, çözüm üretebilmek için ilçeleri, köyleri, mahalleleri dolaşarak kamuoyu ve yetkililerle paylaştıklarını belirterek, “Sorunu olanın sesine ses olmaya çalıştık. Birleştirici, çözüm odaklı, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘YAPILMAYAN YATIRIMLARI MİLLET İTTİFAKINDA BİZ YAPACAĞIZ’

İşsizliğin, icra dosyalarının patladığı, insanların gelecekleri ile kaygı duyduğu bir dönem yaşandığını ifade eden Tahtasız, “Çorum’a anasının ak sütü kadar helal olan Kırıkkale-Samsun hızlı tren hattını, Mersin-Samsun limanını bağlayacak olan demiryolu hattını, uçağı havada gören havaalanı istiyor diyenlere inat, Çorum havaalanını, Ankara-Samsun otoyolu Kuzey-Güney çevreyolunu, yıllardır bitmeyen polis eğitim merkezini, acemi birliğini, üniversitenin Kuzey ve Güney kampüsünü, yarım kalan tarımsal sulama göletlerini ve turizm yatırımlarını millet ittifakının iktidarında bizler yapacağız” diye konuştu.

KÖSE: TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de CHP’nin kadrolarının Türkiye’yi yönetmeye hazır olduğunu vurgulayarak, “83 milyon insanımız CHP iktidarını özlemle bekliyor. Üretim ve istihdam son derece azaldı. Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden biri haline geldik. CHP’nin liyakatli kadroları Türkiye’yi yönetmeye hazır. İktidara talibiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 08:44