CHP İzmir Milletvekili, Çorum’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Çorum’da partililerle buluştu.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Milletvekili Sertel, parti yöneticileri ile bir süre sohbet ederek ülke ve Çorum gündemini değerlendirdi.

Milletvekili Atilla Sertel, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri ile bir süre sohbet ederek parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl ve Merkez İlçe Yönetimine başarılar dileyen Sertel, her zaman ve her koşulda parti teşkilatlarının yanında olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, parti çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

İl Başkanı Tahtasız, günün anısına Sertel’e Çorum leblebisi hediye etti.

Sertel, daha sonra beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Çorum’da bazı ziyaretlerde bulundu.





Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 19:01