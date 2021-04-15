‘Çiftçinin zararını kim karşılayacak?’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çiftçinin elinde kalan soğan ve patatesin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından maliyetinin altında alınması nedeniyle çiftçinin zarar ettiğini söyledi.

Ürünlerin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını önemsediklerini de belirten Tahtasız, “Ürünlerin çillenmesini ve çürümesini neden beklediniz? Maliyeti 85 kuruş olan soğanı 50 kuruştan, maliyeti 1.10 kuruş olan patatesi 85 kuruştan alıyorsunuz. Bu durumda çiftçi zarar ediyor. Zararı kim karşılayacak?” diye sordu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aylar öncesinden ihracatı yasakladınız. Soğan ve patates üreticinin elinde kaldı ve çürümeye başladı. Şimdi de maliyetinin altında çiftçinin elinde kalan malı satın alıp ücretsiz dağıtıyorsunuz. Oluşan zararı hep vatandaş ödüyor. Bazıları da soğanların önünde fotoğraf çektirerek siyasi şov yapıyor. Tek kelime ile yönetemiyorsunuz.

Çorum’da soğan ve patates alımı gerçekleştiren; iktidarda bulunan siyasi partinin yetkililerine, Ziraat Odası Başkanına ve Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerine soruyoruz; Aylar öncesinden neden ihracatı yasakladınız? 85 TL maliyeti olan soğanı kaç liradan alıyorsunuz? Maliyeti 1 lira 10 kuruş olan patatesi kaç liradan alıyorsunuz? Çiftçimizin çillenen patatesinin ve soğanının zararını ödüyor musunuz? Öğrendiğimiz kadarıyla soğanı 50, patatesi 85 kuruştan alıyorsunuz? Aradaki zararı kim karşılayacak? Neden ürünlerin çillenmesini ve harap olmasını beklediniz?

İkinci kez yapılan çuval maliyeti, ayıklama işçiliği ve nakliye bedelini kim karşılıyor?

Bu durum ülkemiz ekonomisine ve çiftçimize büyük zarar vermiştir. Aradaki zararı lütfen ödeyiniz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 18:31