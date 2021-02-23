‘Çorum’a benzin istasyonu yapmadınız uzay istasyonundan bahsediyorsunuz’

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti’nin Çorum’a 19 yıldır vaat ettiği hiçbirşeyi yapmadığını iddia ederek, “Ulaştırma Bakanı, Çorum’a yapılmasını istediğimiz yatırımların ne yazıkki uzay çalışmaları nedeniyle olamayacağını ifade etti. Çorum’a benzin istasyonu yapmadınız ki uzay istasyonundan bahsediyorsunuz” dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından “Seçime Hazırlık Toplantısı” gerçekleştirildi.

Dün Anitta Otel’de gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çorum ziyaretini değerlendirerek eleştirilerde bulundu.

19 yıldır AK Parti tarafından Çorum’a vaat edilen ve “yaparız” denilen hiçbir şeyin yapılmadığını Bakan Karaismailoğlu’nun toplantısında gördüklerini ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Ulaştırma Bakanı’nın gelmesiyle birlikte Çorum’a yapılmasını istediğimiz yatırımların ne yazıkki uzay çalışmaları nedeniyle olamayacağını ifade etti. Sayın bakanım uzay istasyonu değil, önce benzin istasyonu yapabiliyorsanız yapın Çorum’a. Çorum’a benzin istasyonu yapmadınız ki uzay istasyonundan bahsediyorsunuz” dedi.

Çorum’un ticaret ve ihracatta Türkiye’de 15’inci sırada olduğunu belirten Özsaçmacı, istenilen lojistik desteklerin sağlanmasını, demiryolunun yapılmasını ve havaalanın faaliyete geçirilmesini yıllardır söylediklerini dile getirerek, “Siyasi tarihimizin geçmişi kendisini uçuyor sananlarla dolu. Karanlık sayfalarda kaldı onlar. Yarında bu şekilde olacağı kanaatindeyiz. Çünkü artık söylenen yalanların yalan olduğunu ifade eden bir İYİ Parti var. Bunlar 3Y ile geldiler. O günkü yaşadığımız sıkıntıların daha fazlasını ne yazık ki bugün yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:37