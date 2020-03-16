‘Çorum’a gelecek her yatırım bizi gururlandırır’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum’a yapmış olduğu ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ziyarette yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin Çorum için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Milletin İYİ Parti’ye muhalefet görevi vererek iktidarı denetleme vazifesini kendilerine tevdi ettiğini belirten Bekir Özsaçmacı, “Bu nedenle ülke geneli ve şehrimiz ile alakalı olan konularda yapılması gerekenleri siyasi üslup ve yöntemlerle kamuoyuna sunmaya gayret etmekteyiz. Kısaca muhalefetin tanımı, muhalefet partileri iktidar partisini denetler. Yanlış giden konularda iktidarı uyarır ve çareler üretir. İktidar başarısızsa, muhalefet partisi denetimi iyi yapamıyor demektir” dedi.

Çorum’un uzun yıllardır beklenen yatırımları alamamasının sebebinin, muhalefetin bu zamana kadar denetim görevini iyi yapamamasından kaynaklandığını vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “İYİ Parti olarak bugüne kadar söylenmeyeni, yapılmayanı yaparak iktidarın çalışmasını teşvik eden bir takım öneriler ve görüşlerimizi sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaştık paylaşmaya devam edeceğiz.

İktidar Çorum’da başarısız ise bu muhalefetin denetimini iyi yapamadığı anlamına gelmektedir. O nedenle Çorum’a gelecek her yatırım her hizmet bizleri gururlandırır, siyasi nezaketleri olgunlaştırır. Bugüne kadar Çorum dikkate alınmamış olabilir eğer bugünden sonra iktidar partisi bu başarısızlığa devam ederse kendi adımıza muhalefet görevini yerine getiremediğimizi söylemekten çekinmeyiz.” diye konuştu.

Çorum’a gelecek her yatırımın herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Özsaçmacı, “Haftasonu iktidarın yapmış olduğu bir dizi çalışma ve faaliyetler sevindiricidir. Çorum’a gelen ve gelecek olan yatırımlarda bizim de katkımız oldu ise şehrimiz adına gurur duyarız.İYİ Parti ticaret yapmıyor, siyaset üretiyor. Böyle yapmaya da devam edecektir. Milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini koruyup kollamak için yola çıktık. Alnımız açık, duruşumuz net. Türkiye'nin mecbur bırakıldığı ucube bir sistemden kurtarılması gerektiğine inanıyor ve bu uğurda mücadele ediyoruz. Mücadelemizin hedefi de bellidir: Türkiye'yi İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e kavuşturmak. Sözümüzü doğru okumak için, 2 yıldır verdiğimiz mücadeleyi ve ödediğimiz bedelleri de hesaba katmak gerekir. İYİ Parti vardır. Umut vardır. Çare vardır.” Şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)