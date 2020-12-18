Çorumluların günahı ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alarak bir konuşma yapan İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, her fırsatta olduğu gibi yine Çorum’un sorunlarına değindi.

Çorum’a havaalanı, demiryolu ve lojistik yollarının söz verildiği halde yapılmadığını, hatta özellikle İskilip-Tonya (Tosya) bağlantılı İstanbul yolunun temelinin 19 yıl önce atıldığını ve her seçim döneminde söz verildiğini ancak halen bir hareket olmadığını belirten Sunat; “Bu yol yapıldığında Çorum ve ilçeleri, Kastamonu ve Çankırı yarar görecek. Elçiye zeval olmaz. Biliyorum yine AK Parti milletvekilleri kızacak bana yine kızacak bu konuda. Çorumlular’ın günahı ne? En büyük desteği de Çorum ve ilçelerinden aldınız. Nasıl olsa bir şey yapmadan da oy alıyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Müteahhitlerinizin rant elde edeceği, cukka sağlayacağı bir iş olarak görmüyorsunuz herhalde ama ben bu kürsüden söz veriyorum İyi Parti iktidarında Anadolumuzun bütün il ve ilçeleri ayağa kalkacak. Bunu yaparken de hazinenin parasını peşkeş çekmeden, kimsenin hakkını ve hukukunu yemeden yapacağız.” dedi

Konuşmasında Oğuzlar’ın cevizini de tavsiye eden Sunat; “Çorum’un Oğuzlar ilçesi var. Küçük bir ilçe ama çok iyi ceviz yetiştiriyor, üretiyor. Bakan’a tavsiyemdir, Oğuzlar’ın cevizi çok kaliteli olup zekâya da iyi gelmektedir. Yemesini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yerli ve millidir. Oğuzlar’ın cevizini de yok etmeyin diyorum.” Şeklinde konuştu