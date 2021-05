‘Çorum’un turizmin başkenti olabilecek potansiyeli var’

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve teşkilat buluşmaları için Çorum’a gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Çorum turizmin başkenti olabilir. Hititler binlerce yıl önce burada yaşadı ama dünyada hiçkimse bunu bilmiyor. Dünyayı bıraktık Türkiye’deki vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor. Çorum turizmin başkenti olabilecek potansiyeli var.” dedi

Türkiye Değişim Partisi ile Türkiye’de artık herşeyin değişeceğini belirten Sarıgül; “Türkiye Değişim Partisi ile artık siyasetin dili, yapılış şekli değişecek ve tam demokrasi gelecek. Türkiye Değişim Partisi çaresizlerin çaresi olmak için, dertlere derman olmak için yollarda. Türkiye Değişim Partisi çığ gibi büyüyor.” şeklinde konuştu

Türkiye’nin ekonomik olarak bir çöküntü içinde olduğuna dikkat çeken Sarıgül;

“Şimdi Çorum’dayım, leblebi yesem boğazımda kalır çünkü ekonomi bitmiş, hayvancılık perişan, Çorumlu üzgün, çiftçi ne yapacağını şaşırmış. Tek çare kalıyor sevgili Çorumlular iktidarın yıktığı, viraneye çevirdiği binanın çatısını biz yeniden yapacağız, çatının kiremitini de Çorum’dan götüreceğiz, yine Çorum tuğlası ile yepyeni iktidar binamızı öreceğiz ve o binamızda yepyeni projelerle, dev kadromuzla ülkeyi düze çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de işsizliğin arttığını ve ekonomik intiharların çoğaldığını ifade eden Sarıgül; “Esnaflarımızın ne kadar mutsuz olduklarını görüyoruz. Çorum’dan Ankara’ya bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Pandemi döneminde mutlaka Kısa Çalışma Ödeneği’nin devam etmesi gerekiyor. Bunu siyaset için söylemiyorum. 15 aydır hiç açılmayan işletmeler var, bu işletmelerin artık açılması gerekiyor.” diye konuştu.

Son olarak Türkiye Değişim Partisi olarak yapacaklarını açıklayan Mustafa Sarıgül, şu ifadelere yer verdi;

ÜLKEMİZİ BU AYIPTAN KURTARACAĞIZ

Üniversite gençlerini kredi borcundan kurtaracağız. Kredi yok, karşılıksız burs var. İnsan evladına kredi verir mi? İnsan evladını icraya verir mi? Bu ayıptan Türkiye’yi kurtaracağız. Beyin göçünü durduracağız, ne beyinler Türkiye’den kaçacak, ne de dışarıdaki beyinler gurbette unutulacak. O güzel insanlara, her türlü imkanı sağlayarak ülkemize getireceğiz.

ÇOCUKLARIMIZI, ÇAĞIN DIŞINDA BIRAKMAYACAĞIZ

Artık internet olmadan yaşanmıyor, her eve, her birime interneti en ucuza, imkan bulursak bedava vereceğiz, bilgisayarı olmayan çocuklarımıza bedava bilgisayar vererek, onları çağın dışında bırakmayacağız. Çiftçiye tohumu, gübreyi ve makineyi bedava verip, ürününü biz peşin para ile alacağız.

ATTIĞIMIZ HER ADIMDA BEREKET VE HUZUR OLACAK

Sevgili Çorumlular, projelerimiz saymakla bitmez. Kadrolarımız tanıtmakla bitmez, çok güçlü, çok hazırlıklı ve çok inançlı olarak geliyoruz. Bize gösterilen ilgiye layık olacağız. Bu coşkuya, bu sevgiye müthiş projelerle cevap vereceğiz. Sözlerimi şöyle bitiriyorum, attığımız her adımda adalet, her adımda bereket, her adımda refah ve huzur olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. “

Toplantıda Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri Hasan Aydın, Genel Sayman Gamze Büyük, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demir, TDK Çorum İl Başkanı Engin Erenler ve partililer de hazır bulundu.