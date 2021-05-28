Coşgunsu’dan ilk açıklama

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı görevine getirilen İsmail Barış Coşgunsu, “Geleceğimiz, ülkemiz ve Çorum’umuz için çalışmalarımızı hız kesmeden ve sorumluluklarımıza da riayet ederek sürdürmekteyiz.” dedi.

Kurucu İl Başkanı Av. Gökhan Külcü’nün görevi bırakmasının ardından Genel Merkez kararı ile Çorum İl Başkanlığı’na Yönetim Kurulu üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı İsmail Barış Coşgunsu atandı.

Göreve gelmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Coşgunsu, “Kurucu İl Başkanımız Av. Gökhan Külcü Genel Merkez Teşkilat Başkalığımızda çalışmalarını sürdürecek olup bu süreçte Sinop İl Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Kurucu İl Başkanımıza Genel Merkez Teşkilat Başkanlığındaki yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Gelecek Partisi’nin gönüllü neferleri olan bizler, susmaya değil konuşmaya, şikayet etmeye değil çözüm üretmeye, bağırmaya değil muhabbete, surat asmaya değil tebessüm etmeye her daim devam edeceğiz ve ülkemizi bu kasvetli günlerden kurtarmak adına canla başla hizmet etmeyi bıkmadan ve usanmadan sürdüreceğiz. Gelecek Türkiye’nin, Gelecek Çorum’undur.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 18:46