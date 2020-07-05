Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi ve Türk Bayrağı hediye ettiler

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleri Eskice köyünde yaşayan Melek Ünal’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ve Türk Bayrağı hediye etti.

Melek Ünal ise ziyaretten ve hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti yöneticilerine teşekkür etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise 7/24 hizmetlerinde olduğunu belirterek, “Sizlerin mutlu olduğunuzu gördükçe çalışma azmimiz daha da artıyor” dedi.

Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra da Çepni Mahallesi’nde yaşayan Gülseren Çelik’i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ve Türk Bayrağı hediye ettiler. Çelik, ziyaret ve hediyeden dolayı teşekkürlerini iletti.