‘Cumhurbaşkanından havaalanı müjdesi bekliyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Havaalanının etüt çalışmaları için Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ile görüşeceklerini belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde bu çalışmalar belli bir seviyeye gelmiş olacak. Kendisinin ağzından Çorum’u mutlu edecek bu müjdeyi alırsak çok daha iyi olacak” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Havuzbaşı Kafe Restoran’da basın mensupları ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da katıldığı programda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, havaalanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘CUMHURBAŞKANI EYLÜL VEYA EKİMDE ÇORUM’A GELECEK’

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür mahiyetinde Çorum’a geleceğini de dile getiren Ahlatcı, programın Eylül veya Ekim ayı içerisinde olacağını, geldiğinde Çorum’un ilgili ihtiyaçlarını yine bire bir kendisine ileteceklerini söyledi.

‘CUMHURBAŞKANINDAN HAVAALANI MÜJDESİNİ BEKLİYORUZ’

Havaalanı ile ilgili önümüzdeki günlerde da Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görüşeceklerini ifade eden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın da onayı ile havaalanının etüt çalışmalarının başlaması için önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanımız ile tekrar görüşme yapacağız. Gönlümüzden şu geçiyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız Çorum’a geldiğinde bu çalışmalar belli bir seviyeye gelmiş olacak. Kendisinin ağzından Çorum’u mutlu edecek bu müjdeyi alırsak çok daha iyi olacak” diye konuştu.

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Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 17:01