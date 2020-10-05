Demiryolu projesi tamam sıra ihalede

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, demiryolu hattı projesinin tamamlandığını belirterek 2021 yılında ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Milletvekili Kaya, ayrıca muhalefetin ‘Çorum’un hükümetten yeterince destek almadığı’ yönünde ki eleştirilerine de tepki gösterdi.

‘ÇORUM’DA GÜZEL PROJELER HAYATA GEÇİYOR’

Yenilenen Çorum Belediyesi Pir Baba Parkı Sosyal Tesisleri’nin açılışında konuşan Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum halkının Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın gayretleri ile güzel hizmetlere kavuştuğunu ifade ederek, “Gün yok ki belediyemiz Çorum’da güzel bir hizmeti hayata geçirmesin. Geçenlerde Afetevler bölgesinin asfaltını attık. Şehrimiz güzel hizmetlere kavuşuyor ve her geçen gün güzelleşiyor. İşte bugün başka bir sosyal tesisimizi açıyoruz. Geçenlerde Sanayi İtfaiye Müfrezesini açtık. Yeni açılan caddeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini verdik. Yollar asfaltlanıyor. 1,5 yılın sonunda birçok hizmet yapılmış oldu. Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Çorum tüm Çorumlularla daha güzel olacak” dedi.

‘19 YILDA 20 MİLYARLIK YATIRIM’

Muhalefetin ‘Çorum’un hükümetten yeterince destek almadığı’ şeklinde ki eleştirilerine de tepki gösteren Milletvekili Kaya, AK Parti hükümetlerinin Çorum’a 19 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptığının altını çizerek, “Sadece şuanda karayollarında 11 şantiyede 3 milyar liralık yatırım devam ediyor. Yine DSİ birçok baraj ve sulama projesini hayata geçiriyor. Bu projeler tamamlandığı zaman Çorum tarımsal sulamada istediği yere gelmiş olacak. Bunlarda beraber Çorum’a hızlı trenin gelmesi içinde her türlü girişimi yapıyoruz. Projesi tamamlanan hızlı trenin inşaat ihalesini 2021 yılında yaptırarak biran önce tamamlayıp Delice’den Samsun’a kadar olan kısmını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hizmetlerin Çorum’a daha hızlı gelmesi için her birimiz gayret ediyoruz. Çorum’un hükümetten istediğini alamaması gibi bir durum sözkonusu değildir. AK Parti hükümetleri Çorum’a şimdiye kadar 20 milyar liralık yatırım yapmıştır” ifadelerini kullandı.

‘AZERBAYCAN’IN HER DAİM YANINDAYIZ’

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekata da değinen Milletvekili Kaya, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı.

Kaya, “Dünyada birçok gelişme oluyor. En son Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar başladı. Ermenistan’ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu topraklardan atılması için Azerbaycan’ın mücadelesine biz de tüm kalbimizle katılıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde her daim yanındayız. Biz iki devlet bir milletiz. Bunun için ne gerekiyorsa devletimizce yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından onaylandığını hatırlatan Kaya, “İnşallah Türkiye’nin Akdeniz’e hapsedilmek istenmesinin önünü keseceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın Türk yüzyılı olduğunu dünyaya göstermiş olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 20:04