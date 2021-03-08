Deva Partisi 1 yaşında

MURAT ÇETİN

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, gazetemizi ziyaret ederek, partisinin 1. yılını tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Bundan tam bir yıl önce 1.sınıf ekonomi, 1.sınıf özgürlükler, 1. sınıf demokrasi ve 1. sınıf hukuk devleti için kocaman adım attık.” diyen Vargeloğlu, aşk ve şevk ile durmadan çalışacaklarını söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Ertan Eliaçık, Teşkilat İşleri Başkanı Halil Afşar ve Kadın Çalışmaları Başkanı Zehra Benli’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a parti çalışmaları hakkında bilgi veren Orhan Vargeloğlu, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladığını dile getirdi.

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ziyarette şunları ifade etti; “Fakirlik kaderimiz değil dedik, geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin, desteksiz bırakılan esnafın, ay sonunu getiremeyen emeklinin, umudunu yitiren işsizin, yıllarca okuyup çalışma hayatına atılamayan gençlerin, maliyet artışıyla boğuşan üreticin sesi olmaya çalıştık. Bugün 1 yaşındayız. Ülkemiz için, geleceğimiz için, 20 yıllık metal yorgunluğunun bitmesi için, siyaseti meslek edinen kişilerin artık inzivaya çekilmesi için, Genel Başkanımız Ali Babacan önderliğinde, aşk ve şevk ile çalıştık, daha da durmadan çalışacağız.Varlıklı, özgür, adil, ve saygın Türkiye için büyük bir adım zamanı, zaman demokrasi ve atılım zamanı.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:55