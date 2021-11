Gelecek Partisi’nden zam tepkisi

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, ekonominin kitabını yazdığını söyleyenlerin şapkasından yine zam, faiz, yüksek enflasyon, yoksulluk ve kriz çıktığını belirterek, “Bu yaşadıklarımız ne global bir krizdir, ne de bölgesel bir kriz. Bu krizin adı Erdoğan krizidir. Bu kriz tek adam rejiminin krizidir” dedi.

Barış Coşgunsu, Türkiye’de ekonominin geldiği noktayı sert dille eleştirerek, tek çarenin erken seçim ve sandık olduğunu belirtti.

Coşgunsu, “Bir inat uğruna, onurlu ve şerefli babaların çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için başlarını öne eğdirdiniz. Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldınız. Güzel ülkemize, Türkiye’mize, hepimize yazık ettiniz” ifadesini kullandı. Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu’nun basın açıklaması şu şekilde:

“Acı reçete, yoksulluk, borç, sefalet vatandaşa, zenginlik, lüks, şatafat kendilerine.Porsiyonları küçültmek, karnına taş bağlamak, midenin üçte birini hava ile doldurmak, bayat ekmek ile nefis yemek tarifleri vatandaşa, hükümet ve yandaşlarına ejder meyvesi. Eski yollar, toplu taşıma araçları, kombisinin derecesini düşürüp biraz daha soğukta kışı geçirmek vatandaşa, otobanlar, köprüler, lüks otomobiller, uçaklar, villalar, saraylar hükümet ve yandaşlarına. Faiz, enflasyon ve kur denklemini bir türlü çözemeyen veya çözmek istemeyen bir yönetim ile karşı karşıyayız. Bu dengeler arasında balans ayarı yapması gereken T.C. Merkez Bankası olması gerekirken, sadece seyirci olan, içi boşaltılmış, bağımsız olması gerekirken, talimatsız hareket edemeyen bir kurum olmuştur. Ekonominin kitabını yazanların yine şapkasından zam, bir zam daha, zam üstüne zam çıktı. Bu zamlar öyle AKP’li milletvekilinin vatandaşla dalga geçerek söylediği gibi mini mini de olmamıştır. Bu ekonomi kitabından döviz ile değil Türk Lirası’nı nasıl daha fazla değersizleştirebiliriz çıktı. Bu kitaptan enflasyon nasıl yükseltilir çıktı. Bu kitaptan ülke nasıl yoksullaştırılır, yandaşa nasıl kaynak aktarılır, yandaş nasıl daha çok zenginleştirilir çıktı. Bu kitaptan onlarca kez denenmiş ve her seferinde başarısız olmuş, hiçbir ekonomi kitabında olmayan “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” denklemi çıktı. Bizler artık o kadar eminiz ki “Herkes her şeyin farkında ve hiç kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı! Bu yaşadıklarımız ne global bir krizdir, ne de bölgesel bir kriz. Bu krizin adı Erdoğan krizidir. Bu kriz tek adam rejiminin krizidir. 18 Kasım 2021 günü 10,80 TL’nin üzerinde olan dolar kuru, birkaç saat içerisinde 10,45 TL’lere kadar düşüp, saat 14:00’da açıklanması gereken faiz kararı, bilinçli olarak 5 dakika geç açıklanarak piyasaları daha çok kızıştırıp ve sonrasında faizi 100 baz puan düşürüp, dolar kurunu 11,30 TL bandına kadar tırmandıran ve talimat ile çalışan T.C. M.B. vatandaşı daha çok sefalete mahkum edip, kim bilir kimlerin servetine servet katmıştır? Kurdaki bu artış ile benzine %52, motorine % 50 ve LPG’ye % 52 tarihi bir zam daha gelmiştir. Bu akaryakıt zamlarının gece 00:00’dan sonra uygulanacağının duyulması üzerine daha ucuza akaryakıt alabilmek için vatandaşlar ülkemizin her köşesindeki akaryakıt istasyonlarına akın edip, kuyruklar oluşturdu. Bu görüntü 1980 öncesine döndüğümüzün bir resmidir. Bu hükümetin bilinçli yükselttiği kur politikası ile birlikte gübre, motorin, elektrik ve yem fiyatlarındaki astronomik artışlar ile birlikte ürün fiyatları, girdi fiyatlarını karşılamamaktadır. Çiftçimizi, hayvancılık ile uğraşan vatandaşımızı ve köylümüzü üretim yapamaz hale getirip borç ve sefalete mahkum ettiniz, eseriniz ile övünün! Ülkemizde 10 milyonun üzerinde vatandaşı günlük 5 buçuk dolar ile geçinmek zorunda, asgari ücret 248 doların altında, yani dünyanı en ucuz iş gücüne sahip ülkelerinden biriyiz, eseriniz ile övünün! Simit 3 TL’ye ulaştı, ekmeğe %25 zam geldi, eseriniz ile övünün! Son 3-4 yıl içerinde yıllık faiz ödememiz 50-55 milyar TL bandındayken, son yapılan faiz indirimi neticesinde yükselen bugünkü kur ile birlikte 250 milyar TL’nin üzerine çıkarttınız, eseriniz ile övünün. Hükümetimizin faiz ile mücadelesi algı operasyonu yapmaktan başka bir şey değildir. Şimdi soruyorum sizlere; Faiz madem “Nas” meselesi, faizin çoğu haramda azı helal mi? Faiz madem “Nas” meselesi, politika faizi %19’larda iken hazinenin borçlanma faizi %15 civarındaydı. Şimdi T.C.M.B.’nin son yaptığı faiz indirimi ile politika faizi %15 düştü, hazinenin borçlanma faizi % 20’nin üzerine çıktı, bu artış faiz değil mi? Faiz madem “Nas” meselesi, devletin vergi, harç, ceza gibi alacaklarına uyguladığı gecikme zammı faiz değil mi? Bir inat uğruna, onurlu ve şerefli babaların çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için başlarını öne eğdirdiniz. Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldınız. Güzel ülkemize, Türkiye’mize, hepimize yazık ettiniz. Tek çare erken seçim. Tek çare sandık. Tek çare ehliyetli ve liyakatli, Türkiye’nin en iyi ekonomistlerinin bulunduğu, ekonomi ekibimizin hazırlamakta olduğu “Ekonomide Gelecek Modelimiz” ile öncülüğünü yaptığımız “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” modelimizin ışığında çoğunlukçu değil çoğulcu, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunan, güven ve adaleti yeniden tesis edecek dürüst kadrolarıyla, ülkemizin her bir ferdinin refah içerisinde yaşayabileceği, hak ve özgürlükler alanında hiçbir kazanımların kaybedilmeyeceği, insan onurunun yüceltileceği, temiz toplum temiz siyaset anlayışı ile ülkemizi içinde bulunduğu bu karanlık günlerden aydınlığa çıkartacak, ülkemizin dışarıda daha güçlü temsili, içeride huzur ve güvenin olmasını sağlayacak, hepimizin hayalini kuruduğumuz müreffeh yarınlara bizleri ulaştıracak olan Gelecek Partisi’dir.” (Haber Merkezi)