Hafta sonu kongre heyecanı!

Hafta sonu hem AK Parti’de hem CHP’de kongre heyecanı yaşanacak. Yarın AK Parti Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirilirken Pazar günü ise ve CHP İl Başkanlığı kongresi gerçekleştirilecek.