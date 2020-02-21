Hafta sonu kongre heyecanı!

FATİH BATTAR
Hafta sonu hem AK Parti’de hem CHP’de kongre heyecanı yaşanacak. Yarın AK Parti Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirilirken Pazar günü ise ve CHP İl Başkanlığı kongresi gerçekleştirilecek.
Yarın saat 11.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti’de Merkez İlçe Kongresi heyecanı yaşanacak. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin katılacak. Kongrede genel merkez tarafından aday gösterilen Erhan Akar’ın tek aday olarak seçime gitmesi bekleniyor.
CHP İl Kongresi ise Pazar günü saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi geçtiğimiz günlerde kongrede tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Kongrede Mehmet Tahtasız’ın il başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
300 delegenin oy kullanacağı kongrede 20 asil, 20 yedek Yönetim Kurulu üyesi, 9 asil, 9 yedek Disiplin Kurulu üyesi ve 8 Büyük Kongre delegesi seçilecek.
Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın katılacağı açıklandı.