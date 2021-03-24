‘İktidarımızda üreticinin sorunlarını çözeceğiz’

Sungurlu ilçesi Çavuş Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Üretici perişan” dedi.

Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve bazı parti yöneticileriyle Sungurlu'nun Çavuş Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Mahir Çataloğlu ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen İl Başkanı Tahtasız, sulama kuyularının elektrikle çalıştığını, elektrik fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftinin tarlasını sulayamaz duruma geldiğini, önceden 3 ayda bir gelen faturaların şimdi her ay geldiğini, üreticilerin artan maliyet karşısında büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Tahtasız, "Mazot, gübre, ilaç gibi temel girdi fiyatlarında KDV ve ÖTV kaldırılmalı, girdiler sübvanse edilmelidir. Ayrıca ürünlerin fiyatları ekim sezonundan önce açıklanmalı, çiftçi hangi üründen ne kadar para kazanabileceğini önceden hesaplamalıdır. Çiftçi, ürününün değerini bilerek ekmelidir." diye konuştu.

Bir litre sütün bir buçuk kilo sanayi yemi alacak şekilde fiyatların ayarlanması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, CHP iktidarında çiftçinin, üreticinin, esnafın, sanayicinin tüm sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 21:01