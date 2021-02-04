İlçelerin nabzını yokladılar

Çorum’un sosyo-ekonomik durumu ve ülke gündeminin değerlendirilmesi konusunda Çorum'a çıkarma yapan İyi Parti'nin 5 milletvekili ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel İskilip ve Bayat’ta, İyi Parti Genel İdare Kurul Üyesi Mümin İnan ise Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak ilçe halkının nabzını yokladı.

Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’e Bayat’ta İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan eşlik ederken, Mümin İnan ise Dodurga ziyaretinde Merkez İlçe Başkanı Erhan Yıldız eşlik etti.

Vatandaşlarla hasbihal eden milletvekilleri, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının sorun ve talepleri yerinde tespit etti. Esnafları ziyaret eden milletvekilleri, tuttukları raporları ise genel merkeze rapor edecekler. Milletvekilleri yarın da Çorum merkezde bir dizi ziyaretlerde bulunacak ve ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 18:22